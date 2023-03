RDC : les USA offrent une prime pour la localisation du chef des ADF

Les États-Unis offrent une récompense pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information susceptible de mener au chef d'une milice affiliée au groupe État islamique (EI) dans l'est de la RDC, a annoncé jeudi l'ambassade américaine à Kinshasa.

"Le programme de Récompenses pour la justice (RFJ) du département d'Etat des Etats-Unis (...) offre une récompense d'un maximum de 5 millions de dollars pour toute information pouvant mener à l'identification ou la localisation du leader" des Forces démocratiques alliées (ADF), indique l'ambassade dans un communiqué.

Les ADF sont à l'origine des rebelles ougandais majoritairement musulmans, qui ont fait souche depuis le milieu des années 1990 dans l'est de la République démocratique du Congo où ils sont accusés d'avoir massacré des milliers de civils.

En 2021, des attentats sur le sol ougandais leur ont aussi été attribués et une opération militaire conjointe entre les armées congolaise et ougandaise a été lancée pour les traquer dans les provinces congolaises du Nord-Kivu et de l'Ituri.

Leur chef Musa Baluku, de nationalité ougandaise, né en 1975 ou 1976 selon le département d'Etat, a fait en 2019 une déclaration d'allégeance à l'EI, qui présente désormais les ADF comme sa branche en Afrique centrale.

"Sous le commandement de Baluku, cette organisation continue de tuer, mutiler, violer (...) enlever des civils y compris des enfants...", souligne l'ambassade des États-Unis.

Elle rappelle qu'en 2021, le département d'Etat a désigné Baluku comme "terroriste mondial expressément désigné" et les ADF comme "organisation terroriste".

Depuis sa création en 1984, le programme américain RFJ a "déboursé plus de 250 millions de dollars en faveur de 125 personnes à travers le monde", précise-t-elle également.