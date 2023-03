"One Forest Summit" : 100 millions d'euros pour préserver les forêts

La conservation des forêts du bassin du Congo, le sujet a été au cœur du ''One Forest summit'' qui s’est achevé jeudi à Libreville. Co-organisé par la France et le Gabon.

Ces forêts représentent le deuxième plus grand puits de carbone de la planète après l'Amazonie. C’est dire leur importance dans la lutte contre le changement climatique. D’où la nécessité de protéger ces écosystèmes.

"C'est un fait, il n'y a pas de meilleur investissement aujourd'hui que l'investissement dans nos forêts." Et d'ajouter : "En préservant nos forêts, en renforçant nos connaissances à leur sujet, ce sont nos populations, rurales en particulier, que nous protégeons, mais aussi l'avenir de nos enfants que nous garantissons.", a déclaré le président gabonais.

A Libreville, Emmanuel Macron a souhaité la création de mécanismes récompensant les pays qui gardent leurs forêts intactes ou en +reforestant+" via des "certificats biodiversité.

"Nous avons la volonté d'essayer d'accompagner les efforts faits et de créer encore plus de synergie entre les scientifiques, les peuples autochtones, les grands acteurs financiers, les chefs d'entreprise, toutes celles et ceux qui peuvent nous permettre de mieux conserver et de créer de l'activité.", a déclaré le président français.

Le président français a promis de mettre100 millions d’euros additionnels à disposition des pays souhaitent accélérer leur stratégie de protection des réserves vitales de carbone et de biodiversité.