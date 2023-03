L'Angola et la France lancent un partenariat de production agricole

Avant de s’envoler pour le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo, le président français Emmanuel Macron s’est arrêté à Luanda en Angola où il a rencontré son homologue le président Joao Lourenço.

Le chef d’état a salué le rôle de médiation de l’Angola dans la situation qui crispe les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda :"Nous venons de passer un long moment avec le président (Joao Lourenço, ndlr) à discuter de la situation aujourd'hui dans l'est de la République démocratique du Congo et je veux vraiment saluer votre rôle dans le mécanisme de supervision et de suivi du cessez-le-feu, des négociations qui sont en cours, et nous avons une discussion approfondie, qui nourrit des espoirs légitimes de résultats concrets dans les prochains jours pour obtenir une désescalade et un chemin vers la paix." a-t-il déclaré.

Accompagné de chefs d’entreprise français, le président français a assisté à la clôture d’un forum économique axé sur l'agriculture à Luanda. L’Angola et la France ont lancé un partenariat de production agricole et agroalimentaire, un moyen pour le pays africain qui importe une grande partie qu’il consomme de renforcer sa souveraineté.