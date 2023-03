Gabon : le "One Forest Summit" s'achève sur des pourparlers

A l’occasion du One Forest Summit organisé à Libreville par le Gabon et la France, le président Ali Bongo s’est exprimé sur les objectifs nécessaires à la protection des forêts, l’un d’eux, donner aux grands pays forestiers des solutions concrètes pour leur permettre de financer leur politique de protection de l’environnement :"Nos forêts sont une solution. Une solution à la double crise du climat, de la biodiversité, deux des principaux enjeux du siècle. En préservant nos forêts, en renforçant nos connaissances à leur sujet, ce sont nos populations, rurales en particulier que nous protégeons. Mais aussi l’avenir de nos enfants que nous garantissons." a déclaré le président gabonais.

Les divers acteurs présents ont échangé sur les moyens à réunir pour sauvegarder les trois grands bassins tropicaux du monde.

Selon le président français Emmanuel Macron, il faut accroitre l’expertise internationale sur la protection de la biodiversité : "Cela doit être un combat raisonné, nourrit par la science, s’appuyant sur ces trésors naturels et humains que sont nos forêts humides et nos forêts tropicales et qui est porteur d’avenir, un avenir équilibré et soutenable." a ajouté le chef d'état.

S'appuyant sur l'expérience des précédents sommets One Planet, celui de Libreville a réuni des chefs d'Etats et de gouvernements, des dirigeants d'organisations internationales, des institutions financières, des représentants du secteur privé, des ONG internationales ainsi que des organisations de populations autochtones et de la société civile.

Un reportage de Gérauds Wilfried Obangome à Libreville pour Africanews.