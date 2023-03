Zimbabwe : l'équité pour la conservation de la vie sauvage

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a élaboré avec ses partenaires un programme de gestion durable de la faune sauvage.

Ce programme a été conçu pour aider les communautés rurales à relever les défis liés aux conflits entre l’homme et la faune sauvage tels que le pillage des cultures par les éléphants ou encore la perte de bétail au profit des prédateurs carnivores.

"Je veux préserver nos ressources naturelles de l'exploitation et réduire les conflits entre l'homme et la faune sauvage. Comment ? En éduquant la communauté, à apprendre à vivre avec ses animaux, à vivre avec ses arbres..." a dit Chipo Munsaka, contrôleur des ressources, équipe de patrouille de la faune sauvage, Mucheni, Zimbabwe.

Au Zimbabwe, ce programme est mis en œuvre dans la zone de conservation transfrontalière de Kavango-Zambezi et il encourage les femmes et les filles à participer autant que les hommes à la gestion des conservations communautaires et à la sécurité alimentaire.

"Ce travail était considéré comme masculin, mais comme je suis une fille, j'ai décidé de m'engager dans ce travail parce que de nos jours, les emplois manquent... Les filles doivent s'engager dans ces programmes de conservation de la faune sauvage." a expliqué Chipo Munsaka.

Dans les régions tropicales et subtropicales, où la chasse excessive à la viande sauvage menace d'extinction des centaines d'espèces sauvages, la gestion communautaire est également essentielle.

"Les femmes et les filles sont au cœur des communautés rurales du monde entier. Elles contribuent de multiples façons à la gestion durable des ressources naturelles et à la sécurité alimentaire. En fait, les femmes jouent un rôle essentiel dans la gestion de la faune sauvage. Elles peuvent influencer la manière dont leurs communautés chassent et pêchent, protègent les zones et respectent les lois de conservation." a déclaréHubert Boulet, coordinateur du programme de gestion durable de la faune sauvage de la FAO.

Le 3 mars marque la Journée mondiale de la vie sauvage, l'occasion de sensibiliser le public à la disparition de la faune et de la flore sauvages et de trouver des solutions.

Le thème de cette année est "Partenariats pour la conservation de la vie sauvage".