Ouganda : l'exploitation pétrolière de Tilenga divise les riverains

Le projet de champ pétrolifère de Tilenga, géré par TotalEnergies (TE), a fait 5 551 victimes. Selon les données de la compagnie énergétique française, 93 % d'entre elles ont signé des accords de compensation.

Si certaines ont reçu de l'argent en échange de terres, d'autres ont été déplacées sur de nouvelles terres, où de nouvelles maisons ont été construites. Différentes formations ont été proposées à d'autres.

"Pour moi, je vois que ce n'est pas un mauvais projet car il change la vie des gens. Le premier impact que j'ai vu, nos jeunes dans le village qui n'allaient pas à l'école, ils restaient à la maison et la vie était dure pour eux. Mais aujourd'hui, grâce au projet, les jeunes ont trouvé du travail et de l'argent. C'est ce que je peux voir maintenant dans mon village. Même si l'argent ne me parvient pas, les jeunes l'ont obtenu." a expliquéJackson Adubango, Personne affectée par le projet (PAP.

"J'en ai bénéficié. Avant, je ne faisais pas de moto. Ma moto est là avec mon fils, il la conduit. Ces jours-ci, nous manquons d'eau, il va chercher de l'eau au centre d'eau en utilisant la moto que j'ai obtenue grâce à cette compensation financière." a ditEimily Fwachan, Personne affectée par le projet (PAP).

Mais certaines des "personnes affectées par le projet" (PAP) ne sont pas satisfaites de la manière dont l'acquisition des terres a été réglée et n'ont toujours pas reçu d'argent.

"Certaines personnes qui ont signé, ont dit : "Ils disent qu'ils vont nous traîner en justice". Alors ces gens pensent que s'ils les traînent en justice, ils vont perdre leur argent. Donc, ils ont décidé de signer. Mais pour nous, nous avons refusé. Jusqu'à présent, nous avons refusé." a ditJohn Tundulu, personne affectée par le projet.

Mardi, un tribunal français a rejeté la plainte de six ONG contre le projet pétrolier de TotalEnergies en Ouganda et en Tanzanie. Ces dernières souhaitaient suspendre le mégaprojet controversé pour non-respect du " devoir de vigilance".