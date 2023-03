Maroc : les riads, des habitations très écologiques

Dans l'ancienne médina de Marrakech, les riads disposent de l'un des meilleurs systèmes de climatisation.

Le riad Ksour Agafay, construit il y a cinq siècles a été racheté en 2000 par Abdessalam Damoussi qui l'a ensuite restauré avec l'aide de 100 artisans pendant deux ans. La plupart des riads sont construits à 50 centimètres du sol sur des fondations en pierre. Les toits sont faits de poutres de bouleaux argentés, qui sont censés être moins sensibles aux vers du bois, et recouverts de calcaire. Une combinaison qui éloigne la chaleur et offre de grandes performances acoustiques.

"_Le respect de l'environnement est au centre de cette architecture et de cette façon de construire pour plusieurs raisons. La première est le choix des matériaux utilisés. Nous utilisons comme matériaux de la terre compactée et la terre compactée comme dans l'ancien temps, ils mettaient des planches de bois et les murs parfois, ils ont un mètre d'épaisseur, ensuite ils compactent, ils font le compactage de la terre et c'est un système d'isolation. Cette isolation fait qu'en hiver, il fait chaud à l'intérieur, et en été, il fait frais à l'intérieu_r" a expliqué Abdessalam Damoussi, propriétaire de riads et de kasbahs.

Les hauts plafonds donnent l'illusion de pièces plus grandes, et les grandes portes doubles en bois gardent la chaleur à l'extérieur. Le refroidissement passif fait des riads un lieu de séjour confortable quelle que soit la saison. Ce système permet de faire des économies d'énergie.

A Lalla Takerkoust, à 37 kilomètres de Marrakech, l'architecte Karim El Achak a choisi une ferme pour construire une maison moderne, presque que passive ce qui la distingue d'un riad, ce sont les matériaux de construction qui sont très peu recyclés. Cependant, cette habitation, a pour objectif de réduire la consommation d'énergie.

"Cette technique, c'est un peu la terre versée qu'on a expérimentée localement avec le sol local avec une petite dose de stabilisant, parce qu'aujourd'hui, cette maison par exemple, elle n'a pas l'objectif d'être 100 % écologique, on utilise quand même les matériaux qui existent parce que c'est une question de coût, mais elle a l'objectif d'être passive " a soutenu Karim El Achak, architecte.

El Achak n'a pas cherché à obtenir la certification "passive" pour cette maison, mais il a voulu la rendre aussi écologique que possible. Dans une région, ou le climat est sec, avec des écarts de température pouvant atteindre 22 degrés le jour et la nuit pendant l'été.