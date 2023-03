Le Kenya accueille des milliers de Somaliens déplacés par la sécheresse

Près de 110 000 somaliens ont été déplacés vers des camps au Kenya selon l’agence des Nations Unis pour les réfugiés.

Shamsa Ali, demandeuse d’asile somalienne, qui a tout perdu a décidé d’immigré vers le Kenya avec ses enfants.

"Le jour où je n'ai plus trouvé de céréales à récolter, c'est le jour où j'ai décidé de fuir au Kenya. Il n'y avait rien d'autre à cuisiner pour mes enfants. Ils pleuraient et pleuraient. À un moment donné, je me suis dit qu'au lieu de regarder mes enfants mourir de faim, je devais simplement me suicider."

La sècheresse historique, l’insécurité alimentaire, les conflits armées et les aléas climatiques qui sévissent dans la région sont les causes de ce déplacement massif vers le camp Dadaab qui comptent aujourd'hui 230 000 déplacés dont 96% de somaliens.

"Je ne retournerai pas en Somalie. Les défis continuent, il y a toujours la sécheresse. J'ai perdu mes animaux, la ferme s'est asséchée et ma maison s'est effondrée," explique la mère de deux enfants.

Les ONG s’efforcent tant bien que mal de faire face à l'important flux de réfugiés.

"Maintenant, ils sont déplacés en tant que réfugiés ici au Kenya, mais il y a des millions d'autres personnes dans la région qui sont confrontées à ce même mélange, ce mélange mortel de changement climatique, de conflit et de déplacement," rapporte la Chargée de communication globale de l'agence des Nations Unis pour les réfugiés, Joung-Ah Ghedini-Williams.

L’agence des nations unis pour les réfugiés a lancé un appel urgent pour une aide de 137 millions de dollars afin de subvenir aux besoins essentiels des réfugiés.