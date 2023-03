Gabon : Emmanuel Macron à Libreville pour le "One Forest Summit"

L’avion d’Emmanuel Macron s’est posé mercredi soir sur le tarmac de l’aéroport de Libreville. Au bas de la passerelle, il était attendu par le premier ministre gabonais. Le président français s’est ensuite rendu au palais du bord pour une rencontre avec son homologue gabonais.

Emmanuel Macron participe ce jeudi One Forest Summit, sommet consacré à la conservation des forêts tropicales, la protection du climat et des espèces dans un contexte de dérèglement climatique. Il est co-organisé par la France et le Gabon.

D'autres chefs d'Etats dont Denis Sassou-Nguesso (Congo-Brazzaville), Faustin Archange Touadéra (Centrafrique), Mahamat Idriss Déby Itno (Tchad) ou encore Teodoro Obiang Nguema Mbasogo(Guinée équatoriale) feront aussi le déplacement.

Le One Forest Summit a commencé dès mercredi avec des échanges entre ministres, société civile et experts sur plusieurs thématiques (gestion durable des forêts, biodiversité, financements).

Mais le dans le pays cette visite est considérée par beaucoup comme l'onction de la France à Ali Bongo dans l’optique de la présidentielle à venir.

Point de départ d’une tournée de 4 jours du chef de l’Etat français en Afrique centrale. Après Libreville, Emmanuel Macron se rendra à Luanda, Brazzaville et Kinshasa.

C'est son dix-huitième déplacement en Afrique depuis le début de son premier quinquennat en 2017, où l'influence et la présence française sont de plus en plus remises en question.

Emmanuel Macron a exposé lundi depuis Paris sa stratégie africaine pour les quatre ans à venir. Il a prôné "l'humilité" et encouragé un nouveau partenariat "équilibré" et "responsable" avec les pays africains.

Il a également annoncé une réduction de la présence militaire française, concentrée depuis dix ans sur la lutte contre le djihadisme au Sahel.