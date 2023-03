Soudan : un manifestant tué par balle à Khartoum

Un manifestant a été tué par balle mardi au Soudan selon un syndicat de médecins prodémacratie. Il participait à une marche près de Khartoum, qui appelait à l'annulation de l'accord-cadre signé en décembre dernier entre les autorités militaires et une large partie de l'opposition civile.

Les manifestants qui tentaient de traverser le pont Mansheya près de la capitale Khartoum en direction de la place présidentielle ont été dispersés à coups de gaz-lacrymogènes. Ce pacte devait permettre d'amener le Soudan vers la démocratie.

"Nous sommes sortis hier pour dire non à l'accord-cadre parce que l'accord-cadre donne une immunité aux militaires contre toute responsabilité. Nous leur disons que la dispersion du sit-in ne passera pas, le sang des martyrs ne passera pas sans punition et sans responsabilité " a souligné un manifestant.

Selon les forces de l'ordre, les manifestants ont fait usage de cocktail molotov. Mais après la publication de la vidéo montrant l'assassinat du protestataire, la police s'est excusée et a dans un communiqué condamné le comportement inacceptable de l'agent responsable des faits.

"La poursuite de nos protestations découle de notre rejet catégorique de l'accord entre le Conseil militaire et les Forces pour la déclaration de la liberté et du changement. Nous pensons que cet accord n'aboutira à rien. Avec cet accord, nous recyclons à nouveau la crise et ouvrons la voie à la politique d'impunité" ajoute un autre" ajoute un autre.

Le meurtre du manifestant a été condamné par les forces politiques, signataires de l'accord-cadre qui ont appelé à tenir le policier responsable de ce crime odieux. Parmi elles, L'Alliance unioniste a quand elle souligné la nécessité de réformer les forces de police. L'accord-cadre doit en principe aboutir à la formation d'un gouvernement civil.