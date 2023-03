Ouganda : déception après le rejet de la plainte contre TotalEnergies

Le tribunal de Paris a débouté mardi les opposants au mégaprojet pétrolier controversé de TotalEnergies en Ouganda et en Tanzanie. A Kampala, la capitale ougandaise, les ONG sont amères.

L’Institut africain pour la gouvernance énergétique peine à comprendre le rejet d’une plainte basée sur le ‘’devoir de vigilance" des entreprises, disposition française de 2017 qui impose aux multinationales de prévenir les risques que font peser leurs activités sur les droits humains, la santé et l'environnement.

"Nous avions espéré que notre affaire serait jugée sur le fond, et pas seulement sur les détails techniques que le tribunal utilise. Le tribunal tiendrait compte du fait qu'il s'agit du premier cas déposé en vertu d'une nouvelle loi. Elle trouverait des moyens novateurs pour s'assurer que ceux qui viennent pour obtenir justice, puissent obtenir gain de cause. Mais lorsque vous prenez une décision de cette nature, dans le cadre d'une nouvelle loi, vous dites presque à tout le monde 's'il vous plaît, ne venez pas'.", regretté Dickens Kamugisha, directeur général d'AFIEGO.

L’institut africain pour le gouverneur énergétique redoute les conséquences de cette jurisprudence pour ces dossiers en cours en Ouganda.

" Cette décision risque d'avoir des impacts encore plus importants sur les affaires que nous avons à la cour de justice de l'Afrique de l'Est, et en Ouganda. Nous avons déjà été confrontés à des problèmes devant les tribunaux ougandais et maintenant ils vont dire 's'ils ne peuvent pas gagner en France, même ici, pourquoi devrions-nous même nous en soucier'.", raconte Dickens Kamugisha.

Les demandes associations Amis de la Terre, Survie et de quatre ONG ougandaises attaquaient deux chantiers colossaux indissociables, dont elles réclamaient la suspension : le projet Tilenga, un forage en Ouganda empiétant sur le parc naturel des Murchison Falls, et le projet EACOP (East African Crude Oil Pipeline), un oléoduc chauffé de 1.500 km jusqu'à la côte tanzanienne.