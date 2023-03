Métaux et minéraux : "une place à prendre en Afrique" pour Eramet

La PDG du groupe minier français Eramet, Christel Bories, a estimé mardi qu'il y a "encore une place à prendre en Afrique", dans l'exploitation des métaux et minéraux utiles à la transition écologique, notamment pour les batteries.

"Il y a encore une place à prendre, absolument, en Afrique", a déclaré sur France Info Mme Bories, pour qui "Eramet a clairement une carte à jouer", en faisant valoir une approche plus "responsable", qu'elle compte bien mettre en avant, en accompagnant le président Macron lors d'une tournée africaine.

Le président français doit faire à compter de mercredi une tournée dans quatre pays d'Afrique centrale : le Gabon, l'Angola, le Congo et la République démocratique du Congo (RDC).

"La façon dont opère Eramet, qui a vraiment la RSE (responsabilité sociétale des entreprises) au centre de son modèle, c'est de la mine responsable, de la mine qui préserve la biodiversité, qui préserve l'eau, etc...", a assuré Mme Bories, qui y voit un avantage concurrentiel par rapport aux méthodes utilisées par des industriels chinois.

Pour elle, "les pays africains ont commencé à comprendre que la façon d'opérer des Chinois n'était pas forcément celle qui leur rapportait le plus, en termes de formation pour leur propre population, en termes de développement économique, en termes aussi de protection de l'environnement et de biodiversité".

_"Il y a un certain nombre de gisements aujourd'hui que les Chinois exploitent et les pays africains se posent la question d'ailleurs de les réallouer à d'autres mineurs dans le monde, qui pourraient les exploiter de façon plus responsable",_a-t-elle ajouté.

Eramet, qui exploite notamment au Gabon la première mine de manganèse au monde, ainsi qu'un gisement de sable minéralisé au Sénégal, a effectué un virage vers les métaux de la transition énergétique et annoncé une accélération de ses investissements dans ce secteur pour 2023.

Elle doit exploiter, début 2024, une mine de lithium en Argentine, un projet pour lequel elle n'est pas en concurrence avec les Chinois, mais partenaire, en l'occurrence avec l'entreprise Tsingshan, qui investit pour moitié dans cette mine.