Au moins 22 personnes enlevées dans le nord de la RDC

Au moins 22 personnes, dont des enfants, ont été enlevées dans trois villages du nord de la RD Congo.

D’après l’administrateur de la région d’Ango dans la province du Bas-Uele, sept hommes armés vêtus d’uniformes militaires blancs sont à l’origine de l’attaque perpétrée mardi.

Le RDCongo et plus particulièrement l'est du pays, est en proie à la violence depuis des décennies. Près de 120 groupes armés se battent pour protéger leur communauté et d’autres pour le pouvoir, l’influence et les ressources naturelles.

Cette attaque met en lumière la vulnérabilité de cette région qui possède des frontières poreuses et des services de sécurité faibles. Autrefois des groupes rebelles comme l’organisation politique ougandaise l’Armée de résistance du Seigneur y menait de nombreuses attaques.

Si personne n’a revendiqué la responsabilité des derniers enlèvements, certains analystes pensent que de tels groupes pourraient persister.

À la suite de l'enlèvement, les communautés ont demandé au gouvernement de renforcer la sécurité.