TotalEnergies : les demandes des ONG ougandaises jugées irrecevables

Le tribunal de paris a jugé les demandes des ONG qui s’opposaient au mégaprojet controversé d’oléoduc et de forages pétroliers de TotalEnergies en Ouganda et en Tanzanie, irrecevables, mardi.

Selon le Tribunal, les associations n’ont pas respectés les étapes de la procédure en présentant des griefs substantiellement différents à l’audience.

Le projet jugé climaticide par six associations ougandaises vise à forer plus de 400 puits, permettant d’extraire près de 200 000 barils de pétrole par jours et la mise en place d’un oléoduc géant de 1445 km de long qui servira à transporter le pétrole bafoue les droits humains et menace la biodiversité de l’Ouganda et de la Tanzanie, selon les ONG.

Il s'agissait de la première affaire de ce type en France et les militants espéraient qu'elle créerait un précédent juridique permettant d'arrêter les projets jugés nuisibles à l'environnement et aux droits de l'homme.