Rwanda : le Conseil protestant interdit les avortements dans ses cliniques

Le Conseil protestant du Rwanda a ordonné à tous les établissements de santé gérés par ses membres de ne plus pratiquer d'avortements, limitant ainsi davantage l'accès à cette procédure dans ce pays de 13 millions d'habitants, majoritairement chrétien.

La décision prise par le Conseil au début du mois décrivait l'avortement comme un péché, faisant écho à la position de l'Église catholique rwandaise, plus largement suivie, mais en contradiction avec la loi du pays d'Afrique de l'Est qui autorise les avortements pour des raisons spécifiques.

La déclaration signée par 26 organisations religieuses protestantes appelle au contraire les parents à "guider" leurs filles vers l'abstinence jusqu'au mariage.

L'avortement était auparavant illégal au Rwanda, avec une peine de prison pour toute personne ayant avorté ou aidé à interrompre une grossesse. Mais la loi a été modifiée en 2018 pour dire que l'avortement est autorisé dans des cas tels que le viol, le mariage forcé, l'inceste ou les cas où la grossesse présente un risque pour la santé. La loi exige que les avortements ne soient pratiqués qu'après consultation d'un médecin.

"Pour nous, nous avons notre croyance, et notre croyance ne peut pas être enlevée par la loi. Nous ne nous opposons pas à la loi, mais nos convictions ne nous permettent pas de soutenir l'avortement", a déclaré à l'Associated Press Laurent Mbanda, chef de l'Église anglicane du Rwanda.

Selon lui, la meilleure façon pour les établissements de santé membres du conseil de gérer les cas d'avortement est de les référer à d'autres hôpitaux.

Cette décision concerne environ 10% des plus grands établissements de santé du Rwanda. L'Église catholique possède 30% des centres de santé du pays, dont la plupart sont situés dans les zones rurales, a déclaré à l'AP le cardinal Antoine Kambanda, chef de l'Église au Rwanda.

Le gouvernement rwandais considère la décision du Conseil protestant sur cette question sensible comme "indésirable", a déclaré à l'AP un responsable du ministère de la santé du Rwanda. Certains groupes de défense des droits de l'homme ont exhorté le Conseil protestant à reconsidérer sa décision.

"La position de l'Église protestante risque d'aliéner ses fidèles et de les inciter à chercher d'autres solutions, comme les avortements non sécurisés, qui peuvent mettre la femme en danger et entraîner la mort. Il est préférable de permettre aux femmes de recourir à ces services dans leurs hôpitaux pour sauver des vies", a déclaré Aflodis Kagaba, directeur exécutif de Health Development Initiative.

Sylvie Nsanga, une éminente défenseuse des droits des femmes, a condamné la position religieuse, la qualifiant de "déception". Les questions de santé sexuelle et reproductive font souvent l'objet de débats dans ce pays largement conservateur.

L'année dernière, le Parlement a rejeté un projet de loi proposé par certains membres de la société civile qui aurait permis aux filles âgées de 15 à 18 ans d'accéder aux services de contraception dans le but de réduire les grossesses chez les adolescentes. Certains législateurs rwandais ont toutefois fait valoir que le projet de loi risquait au contraire de donner aux adolescentes un "feu vert" à la promiscuité.