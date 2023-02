Présence des troupes françaises en Afrique : réactions à Abidjan

Les habitants d’Abidjan en Côte d’Ivoire réagissent à l’annonce du président français Emmanuel Macron selon laquelle le gouvernement de l’hexagone va réduire ses troupes présentes sur le continent africain.

Le chef de l’état français s’exprimait avant une tournée en Afrique australe au Gabon, en Angola au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo.

"La réduction des effectifs de l’armée française en Afrique, je crois que c'est une bonne chose, c'est mieux. Nous sommes indépendants. Un pays indépendant n'a pas besoin d'une autre armée. S'il y a quelque chose à faire, c'est de les aider, les former et les laisser eux-mêmes (pays africains) se défendre, défendre leur territoire. On doit même les (troupes françaises) faire partir pas les réduire les effectifs. Qu'ils partent." a déclaréEugene Maye, un agent d'assainissement.

Paris s'est brouillé avec les nouvelles autorités militaires du Mali et du Burkina Faso, retirant ses troupes des deux anciennes colonies françaises après avoir aidé pendant des années les autorités locales à combattre les djihadistes.

La France a toujours des milliers de soldats dans la région du Sahel, notamment au Niger et au Tchad, mais elle cherche à réduire sa présence sur le terrain.

"La réduction des effectifs des troupes françaises en Afrique et surtout en Afrique subsaharienne est une initiative positive parce qu'elle permettra à ces pays d'être autonomes sur le plan militaire et sur le plan politique et économique." s'est confié Marc Eba, un étudiant.

Créées en 2015, les forces françaises en Côte d’Ivoire FFCI ont été implantées dans la continuité de l’accord de partenariat de défense de 2012 entre les deux pays, afin d’assurer un relai opérationnel sur une zone d’intérêt stratégique pour la France.

"Je trouve que ce n'est pas trop bon si les troupes françaises partent de l'Afrique. En Côte d'Ivoire par exemple, les FRCI (forces armées formées après la crise postélectorale) n’ont pas eu une bonne formation pour défendre le pays. Or l'armée française peut aider les FRCI à défendre le pays." a expliqué un passant, Donatien Yode.

En visite à Abidjan la semaine dernière, le ministre des Armées français Sébastien Lecornu a noté "les efforts remarquables accomplis par l’appareil de sécurité ivoirien" après une rencontre avec le président Alassane Ouattara.

La France compte près de 950 militaires au sein des forces françaises en Côte d’Ivoire, un effectif qui pourrait être réduit dans les années à venir. Le ministre n’a pas précisé de calendrier pour cette réarticulation de la présence française dans le pays.