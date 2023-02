Mali : Assimi Goïta reçoit un projet "final" de Constitution

Le chef de la transition au pouvoir au Mali, le colonel Assimi Goïta, a reçu lundi un projet de nouvelle Constitution, amendant un avant-projet contesté à l'automne dernier, ont rapporté ses services, sans s'exprimer sur la date de sa soumission à référendum.

Cette Constitution est un élément clé du vaste chantier de réformes initié par le gouvernement de transition pour assurer le retour du pouvoir aux civils. Son adoption serait une étape importante dans le calendrier menant à des élections en février 2024.

Le contenu de ce nouveau projet présenté comme "final" par la présidence malienne n'avait pas été rendu public lundi en début de soirée.

Dans le calendrier élaboré par les autorités, cette Constitution était censée être soumise à un référendum le 19 mars. Mais à moins de trois semaines du terme, le doute va croissant sur le respect de cette échéance, et le communiqué de la présidence malienne ne dit rien sur le sujet.

"Le document final, que je viens de recevoir aujourd’hui, cristallisera, à n’en pas douter, l’espoir de la nation tout entière quant à l’instauration d’une véritable démocratie", déclare le colonel Goïta, cité dans le communiqué.

Le projet qui lui a été remis lundi amende un avant-projet divulgué en octobre 2022. La teneur de cet avant-projet et la pertinence même d'une nouvelle Constitution ont été remises en cause par un certain nombre de partis et d'acteurs politiques, entraînant sa révision.

Des parties de l'avant-projet "ont été supprimées, certaines fusionnées et d’autres reformulées", dit dans le communiqué de la présidence le coordinateur de la commission qui a finalisé le projet, Fousseyni Samaké. Le communiqué ne précise pas ce qui a été modifié dans l'avant-projet. Le projet comporte 191 articles au lieu de 195, dit-il.

L'avant-projet renforçait considérablement les pouvoirs du président. Il écartait aussi l'hypothèse d'une fédération qui aurait conféré une forte autonomie au nord du pays, d'où sont parties en 2012 les insurrections indépendantiste et salafiste, début d'une profonde crise sécuritaire et politique qui continue aujourd'hui.

La question d'une éventuelle candidature du président Assimi Goïta reste posée, malgré un engagement initial pris par les autorités à ce que le président de transition ne puisse pas concourir.

L'actuelle Constitution, datant de 1992, passe pour un facteur de la crise que traverse le pays, théâtre de trois coups d'Etat depuis 1991 et cinq depuis l'indépendance.