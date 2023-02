Présidentielle au Nigéria : des élections reportées dans certains bureaux

Le chef de la mission d'observation de la CEDEAO pour l'élection présidentielle au Nigeria, Ernest Bai Koroma, a déclaré que le processus de vote lors des élections avait été entaché d'irrégularités :

"Après une analyse minutieuse des informations reçues des observateurs déployés sur le terrain, la mission constate ce qui suit : Le début tardif du vote au-delà de l'heure d'ouverture de 8h30 en raison de l'arrivée tardive des agents électoraux, du matériel de vote et, dans certains cas, la livraison de mauvais documents dans les bureaux de vote à travers le pays." a-t-il déclaré.

Le responsable a ajouté que les élections avaient été reportées dans certains bureaux de vote des États de Lagos, Imo, Bayelsa, Rivers et Edo en raison de violences électorales ou de problèmes logistiques.

Dimanche les Nigérians de tout le pays continuaient à voter même si les élections générales, qui comprenaient le choix d'une nouvelle législature nationale, devaient se terminer samedi.

"Les agents des principaux partis politiques, le All People's Congress, le All Progressive Party, l'APC, le Peoples Democratic Party, le Labour Party et le New Nigeria People's Party étaient présents dans la plupart des bureaux de vote en raison de l'absence visible de la plupart des autres agents du parti dans le reste de ces stations." a ajouté Ernest Bai Koroma, chef de la mission d'observation de la CEDEAO à l'élection présidentielle au Nigeria (ancien président de la Sierra Leone).

La commission électorale nigériane a annoncé dimanche soir les premiers résultats de l'élection présidentielle étroitement surveillée du pays, mais il pourrait s'écouler quelques jours avant qu'un vainqueur ne soit déclaré.