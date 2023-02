Le Mali et le Burkina Faso renforcent leurs liens

"Le Mali et le Burkina Faso sont deux pays frères" qui "sont confrontés aujourd'hui à un défi sécuritaire. Notre combat pour la paix et la souveraineté demeure la priorité", l’affirmation du Premier ministre malien lors de sa visite au Burkina Faso. Elle s’est achevée ce dimanche.

Choguel Maïga a ainsi réaffirmé la volonté de Bamako et de Ouagadougou de renforcer leurs liens. Le Premier ministre burkinabè, Appolinaire Kyélem de Tambela avait lui récemment proposé la création d'une fédération entre les deux pays.

À Ouagadougou, plusieurs questions spécifiques telles que les processus de transition des deux pays, les questions sécuritaires et de lutte contre le terrorisme ont été examinées, tout comme les questions humanitaires, la coopération régionale et les sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Mali et du Burkina Faso ou encore le renforcement de l'axe Bamako-Ouagadougou ainsi que le projet de fédération.

Choguel Maïga et Apollinaire Kyelem de Tambela ont également émis le souhait que le conseil conjoint de gouvernement se tienne tous les six mois et de façon alternée.