"Die Hart", la comédie d'action désormais accessible en streaming

"Die Hart", tiré de la série du même nom est sorti sur le service de streaming Prime Video le 24 février dernier. Kevin Hart est aux commandes de cette comédie d’action. L'humoriste, acteur, scénariste et producteur américain a aussi réalisé lui-même les cascades du film.

"Oui, c'était moi. Nous avons fait 13 prises pour ça. Je veux que vous les comptiez et que vous disiez : "Dans ta face, Tom Cruise !". Le Kevin Hart du film ne me ressemble en rien. Le vrai Kevin Hart est débonnaire, assez charismatique, suave, n'est-ce pas ? Quelque chose comme… Comment je pourrais le définir… Comment appeler cela ? De l'art, une œuvre d'art ambulante ? Dans ce film, je suis tout le contraire. Je suis une star de l'action, je suis graveleux, crasseux", raconte Kevin Hart avec humour.

Dans "Die Hart", une version fictive de Kevin Hart tente de décrocher le rôle de sa vie au sein d'un film d'action. De manière fortuite, il fait la connaissance d'un acteur spécialiste du genre. Cette rencontre va permettre à Hart de participer aux scènes d'action les plus extravagantes des nouvelles productions. Ce long-métrage ne serait que le premier d'une longue série.

"Nous avons "Die Hart 2", puis "Die Hart 3", donc le nouveau Die Hart est définitivement en préparation. Je pense que les gens vont être gâtés quand ils verront ce que nous avons en stock. Je voulais être une trilogie, vous voyez ? Ce ne sera pas complet à moins qu'il y ait une trilogie. Et après cela, nous verrons qui je peux trouver pour une prochaine version du genre", ajoute Kevin Hart.

Nathalie Emmanuel ("Game of Thrones", la franchise "Fast & Furious") et Josh Hartnett ("Pearl Harbor", "Black Hawk Down"), mais aussi Jean Reno et John Travolta sont aux côtés de Kevin Hart dans cette comédie satirique.