Sierra Leone : en tricyle contre le VIH/SIDA

L'accès régulier à la prévention contre le VIH en Sierra Leone est un combat quotidien pour l' association Pink power .

Selon une enquête démographique et sanitaire datant de 2019 le taux de prévalence est de 1,7 %.

L'organisation a été créée par des travailleurs du sexe, elle aide essentiellement les femmes et des enfants vulnérables à revendiquer leur droit et leur permet d avoir accès à des formations comme le précise Mohamed Corgay, Coordinateur national, Pink Power.

"Au centre, nous avons quelques activités en cours. Nous avons des cours de couture. Nous avons des activités de coiffure et il y a aussi un laboratoire d'informatique où la plupart de ces filles viennent pendant leur temps libre pour apprendre l'informatique."

Zainab Turay est l'une des bénéficiaires et elle indique que l'absence d'équipement suffisant est un gros problème pour poursuivre sa formation en toute sérénité

"Les machines à coudre ne sont pas suffisantes. Nous sommes plus de 12 et nous avons environ 3-4 machines à coudre.Certaines personnes restent assises toute la journée sans pouvoir en utiliser une. J'ai beaucoup profité du Pink Power. J'ai appris à la fois la couture et la coiffure".

L'organisation a formé plus de 12 conductrices de tricycle ou kekehs qui gagnent leur vie en sensibilisant les gens à l'utilisation des préservatifs.. pour des rapports sexuels protégés.

"Ce préservatif vous protège du VIH et d'autres maladies sexuellement transmissibles.Un tour, un préservatif" est notre slogan sur le tricycle. martèle Elizabeth Juana .

Dans le cadre ces différentes campagnes, Pink Power travaille également avec d'autres organisations pour collecter des données sur le VIH/sida en Sierra Leone.