Samedi à Bangalore en Inde en marge du sommet G20 Finances, les ministres des Finances ne sont pas parvenus à signer un communiqué commun devant apporter des solutions aux défis poser par l'économie mondiale, la faute à un désaccord sur un passage concernant l'Ukraine.

Le ministre sud-africain des Finances Enoech Godongwana, a donné son point lors d'une interview : je pense que le principal point d'achoppement a toujours été, à chaque rencontre, la question de la formulation de la situation entre l'Ukraine et la Russie. Le président a trouvé la meilleure façon d'aborder cette question, en reconnaissant que la majorité des pays aient leur position et les différences avec les autres pays.

Face aux pressions occidentales, l'Afrique du sud s'est abstenue de voter en faveur de toutes les différentes résolutions de L’ONU sur le conflit en Ukraine. Le ministre sud-africain a aussi apporté des éléments sur la neutralité de son pays dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine et les derniers exercices militaires effectués par Pékin et Moscou au Cap.

"L'Afrique du Sud a adopté une position ferme de non-alignement. En fait, une position en faveur d'un règlement négocié. Ainsi, les forces de défense affirment que cet événement a été planifié il y a longtemps, avant même la guerre" ajoute-t-il.

Selon Enoch Godongwana, les relations entre Moscou et Pretoria ont toujours exister et ne pourront être affectées par la situation en Ukraine. Il a appelé à une résolution pacifique du conflit

"Notre relation avec la Russie et notre amitié sont en place depuis longtemps et cette relation existe toujours. Cela signifie-t-il nécessairement qu'en agissant ainsi, nous soutenons la guerre ? Je dirais que non. Ce sur quoi nous sommes en désaccord avec les autres nations n'est pas que la Russie ait eu raison ou non. Ce sur quoi nous sommes en désaccord, c'est la réponse proposée."

Le ministre sud-africain des Finances prenait part au sommet du G20 Finances au cours duquel Moscou a accusé les Etats-Unis, l'UE et le G7 d'imposer un diktat via un chantage pour que leur interprétation du conflit en Ukraine figure dans le communiqué commun. Seules la Chine et la Russie n'ont pas approuvé deux paragraphes sur Kiev dans le résumé de cette conférence.