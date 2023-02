Nigeria : quel impact pour les influenceurs sur la présidentielle ?

Alors que la course au remplacement de Muhamadu Buhari a été entamée samedi au Nigeria, les réseaux sociaux ont eu leur partàjouer pour la séduction des électeurs.

Une étude du Centre pour la démocratie et le développement montre que le nombre d'utilisateurs actifs des médias sociaux au Nigeria est passé de 27 millions en 2019, à 36 millions.

Ces utilisateurs de médias sociaux auront donc leur mot à dire et les politiciens espèrent obtenir leurs votes .

La plupart de ces campagnes en ligne sont menées par des influenceurs de médias sociaux qui ont été payés.

Mais quel impact ces influenceurs auront-ils sur le choix des électeurs ?

"Ils peuvent influencer les gens, ils ont des millions de vues, alors je pense que s'ils viennent en ligne et leur parlent sincèrement, parlent à leurs adeptes, ils peuvent les convaincre de voter pour leur droit. Les influenceurs des médias sociaux peuvent aussi inciter les gens à ne pas seulement acheter un produit, mais aussi à améliorer le pays", explique Akhere Oghana, technicienne ongulaire.

Alors que beaucoup affirment que l'énorme communauté des influenceurs peut contribuer à faire pencher les votes en faveur de leurs candidats préférés, d'autres soulignent le retour de bâton probable qui suit la non performance de leurs candidats en poste, explique la créatrice de contenus Moyosoreoluwa Eleso.

"Depuis 2015, il est apparu que les médias sociaux sont une plateforme très importante dans le processus électoral. Et nous l'avons vu dans la façon dont les adeptes des influenceurs ont tendance à les soutenir dans les décisions qu'ils prennent et les personnes pour lesquelles ils affichent leur soutien. Donc, oui, les influenceurs des médias sociaux ont un rôle énorme à jouer et l'une des nombreuses choses que les influenceurs devraient commencer à considérer est de ne pas s'asseoir sur la barrière. Vous pouvez dire que c'est la personne que je soutiens pour cette élection, mais gardez aussi à l'esprit que les décisions ont des conséquences".

Le taux de participation à cette élection sera un test clé pour voir si le mécontentement des jeunes Nigérians à l'égard de la classe dirigeante, exprimé fréquemment sur les médias sociaux, se traduira par un changement dans les habitudes de vote.