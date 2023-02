Nigeria : le mouvement #EndSars peut-il influencer la présidentielle ?

Au Nigeria, le mouvement EndSars aurait selon les anaylstes poussé près de 10 millions de jeunes à s'inscrire sur les listes électorales.

Ces jeunes, qui se sont massivement enrôlés, rêvent de peser de tous leurs poids dans ces élections générales, comme ce fut le cas déjà en octobre 2020. Leurs différentes manifestations à travers le pays avaient forcé les autorités à dissoudre l'escadron spécial de lutte contre le vol à main armée. Même si les policiers responsables des brutalités n'ont pas fait face à la justice. Selon Amnesty, au moins 12 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors des protestations. Quoique le chemin à parcourir reste encore long, la jeunesse s'accroche à un espoir.

"La protestation Endsars aura certainement un impact et une influence sur les prochaines élections générales, car la jeunesse d'aujourd'hui est en colère et affamée. Lors des élections passées, il y a toujours eu un faible taux de participation des jeunes. Maintenant, ils veulent changer l'ancien ordre pour un nouvel ordre, ils veulent reprendre leur pays. Ce mouvement (Endsars) a également donné naissance au mouvement obidient (les partisans du candidat du Parti travailliste Peter Obi), c'est désormais une seule et même voix. Lors des inscriptions des électeurs, il y a eu une forte participation des jeunes" souligne un Nigérian.

76% des 10 millions des nouveaux électeurs ont moins de 34 ans, un chiffre qui pourrait faire grimper le taux de participation qui était relativement faible, environ 33% lors des scrutins de 2019.

"Avant la protestation Endsars, je n'étais pas aussi préoccupé par les élections qu'aujourd'hui. Donc, beaucoup d'entre nous veulent un changement et il faut voter. Parce que les gens comprennent maintenant qu'ils doivent voter si nous voulons vraiment la bonne personne pour gouverner ce pays, ajoute un autre.

Les Nigérians ont commencé à se rendre aux urnes samedi matin, ils devront départager, les trois favoris, Bola Tinubu, candidat du parti au pouvoir, Atiku Aboubacar, de l'opposition ou Peter Obi, soutenu par une frange de la jeunesse. L'organe électoral a toutefois précisé qu'environ 6 millions des électeurs n'ont pas retiré leur carte électorale et ne pourront pas voter.