Un an après, l'impact de la guerre en Ukraine sur l'Afrique

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine l’an dernier, les sanctions mondiales imposées au Kremlin ont de sévères répercussions sur la chaîne d’approvisionnement de pays comme la Côte d’Ivoire. La Russie et l'Ukraine sont deux majeurs acteurs de l'exportation de blé et de tournEseol vers l'Afrique.

" Il ne fait aucun doute que l'Afrique en ressent les effets, tous les prix ont augmenté de manière générale. Tous les secteurs de l'économie, et un an après le début de cette guerre, nous suivons partout les gens qui font le plein de nourriture ou de produits de première nécessité, de l'essence aux transactions économiques. Et à long terme, cela risque de représenter une hyperinflation des prix." a déclaré Abdoulahi Mouke Assani, un habitant d'Abidjan, Côte d'Ivoire.

Les habitants d'Abidjan, la capitale ivoirienne, ont déclaré que l'impact le plus visible de la guerre ukrainienne pour l'Afrique était la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires.

Les sanctions européennes contre la Russie en raison de la guerre en Ukraine imposent un embargo qui pousse les produits pétroliers russes à être redirigés vers d’autres acheteurs. Cela déséquilibre les flux d’approvisionnement à l’échelle mondiale et le prix du brut augmente ainsi que le coût du raffinage.

"L'essence qui a complètement augmenté, il y a aussi plusieurs prix de denrées alimentaires qui ont flambé. C'est un peu compliqué pour les pays africains". a expliquéClément Aka,

La Russie prévoit de diminuer en mars sa production de pétrole en réponse aux sanctions européennes qui imposent un embargo sur le pétrole russe et un plafonnement de son coût de livraison vers d’autres destinations. L’embargo a également été élargi dimanche aux produits raffinés.

L'insécurité alimentaire étant susceptible de persister, elle pourrait avoir un impact négatif sur tous les aspects du développement humain, des revenus à la santé et à l'éducation en Afrique.