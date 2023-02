Présidentielle au Nigéria : des élections sous surveillance

Le président de la commission électorale du Nigéria affirme que la sécurité sera assurée au cours des élections présidentielles et législatives de samedi.

Mahmood Yakubu s’est exprimé après que quelques violences se soient produites au cours de l’envoi de matériels sensible aux états nigérians et que plusieurs attaques et incendies criminels ont été enregistrés dans les bureaux de la commission électorale.

"Au cours de la période précédant les élections générales, plusieurs de nos installations ont été attaquées par des assaillants inconnus dans différentes parties du pays. Je suis heureux que nous nous soyons complètement remis de ces attaques. Nous avons également reçu l'assurance que nos installations, notre personnel, les électeurs, les observateurs, les médias et les citoyens seront en sécurité pendant les élections." a déclaréMahmood Yakubu, président de l'INEC.

À la veille du départ des Nigérians aux urnes, Mahmood Yakubu, a également fait le point pour expliquer la complexité de l'opération.

"La population électorale de 93 469 008 électeurs est supérieure au nombre total d'électeurs inscrits dans tous les autres pays de la région de l'Afrique de l'Ouest réunis. Donc, chaque fois que nous nous rendons aux urnes, c'est comme si nous organisions des élections pour toute l'Afrique de l'Ouest et une partie importante de l'Afrique centrale." a ajouté leprésident de l'INEC.

Il s'agit de l'élection la plus contestée de l'histoire de la démocratie nigériane, avec 18 candidats en lice pour devenir président.

Cette semaine, le Comité national pour la paix du gouvernement a organisé un événement au cours duquel les candidats ont signé un accord de paix.