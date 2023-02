Ouganda : imprimer en 3D grâce à des déchets électroniques

Des enfants découvrent comment transformer les dessins issus de leur imagination en objets tridimensionnels tels que des jouets, des plans de construction ou des dispositifs médicaux.

Leur compréhension de l'impression 3D est peut-être encore vague, mais elle représente pourtant l'avenir de la confection.

L'ingénieur Gonzaga Ntege consacre du temps à leur enseigner afin qu'ils puissent combler leur manque d'expertise.

A l'atelier de Zopah, Ntege a construit une usine d'impression 3D à partir de déchets électroniques.

Dans cette décharge du centre-ville de Kampala, les moteurs et les tiges des vieux photocopieurs et imprimantes ont pris de la valeur. Au lieu d'être mis au rebut, chacun d'entre eux devient un composant important d'une machine d'impression 3D.

"Notre objectif est de faire connaître cette technologie à un maximum d'enfants africains au cours des dix prochaines années, afin que vers 15, 18 ans, ils puissent regarder le monde qui les entoure et se dire "ok, comment pouvons-nous le modifier, comment pouvons-nous le changer ?"", explique-t-il.

Cette usine d'impression 3D est destinée à remédier à la sous- production de produits sur mesure dont le nombre de pièces produites en série n'est pas encore élevé - et pour lesquels on peut utiliser le moulage par injection.

L'installation rend le processus d'impression 3D plus abordable pour la plupart des Ougandais.

"_Vous constatez que beaucoup de photocopieurs s'abîment, et sont jetés. Comme chaque jour, depuis un an, j'achète des moteurs et j'en ai environ 1 000. J'ai donc actuellement un stock pour construire une centaine d'imprimantes. Nous essayons d'utiliser tout ce qui se trouve dans cet espace pour fabriquer la technologie dont nous avons besoin."_affirme l'ingénieur.

Le projet répond déjà aux défis posés par les méthodes traditionnelles de fabrication du plastique, qui nécessitent un important capital de départ.

Un moule coûte jusqu'à 6 000 dollars et une machine peut coûter 50 000 dollars.

En exploitant les ressources locales, le processus devient 40 % moins cher.

Ce projet vise à utiliser des matières plastiques recyclées dans le processus d'impression, mais aussi à encourager leur recyclage et faciliter l'accès à la fabrication additive.

Raziah Athman, pour Africanews