Nigeria : un scrutin présidentiel porteur d'espoir ?

C’est un Nigeria en proie à une inflation galopante, une crise d’argent liquide et à la corruption endémique entre autres qui s’apprête à élire son prochain président.

Ce vote ouvrira une nouvelle page de son histoire après les 8 ans de règne de Muhammadu Buhari. De nombreux Nigérians restent sceptiques quant à l’impact du vote de samedi sur leur vie.

"Depuis que je suis né. J'entends dire que le Nigeria se développera un jour. Mais ce changement se fait toujours attendre. Mon père me l'a promis, il n'est plus de ce monde. Mon grand-père aussi a avait prédit la même chose. Ils ne sont plus là maintenant. J'ai toujours promis à mes enfants que le Nigeria ira mieux un jour. Mais le scepticisme domine ", explique un chauffeur de taxi de Lagos.

Contrairement aux scrutins précédents, les analyses tablent sur une forte participation le 25 février malgré la grogne sociale.

" J'ai le sentiment que samedi c'est le quitte ou double pour le Nigeria. Voilà ce que je pense. Je pense que le Nigeria pourrait gagner ou s'enfoncer davantage à l'issue de ce vote car nous sommes au creux de la vague. Tout mauvais choix pourrait nous être fatal. Pourvu qu'on ne se trompe pas cette fois-ci." , raconte Chike Moses, homme d'affaires.

Trois candidats ont les faveurs des pronostics dont Peter Obi qui a appelé les jeunes à prendre en main leur destin.

"Je ne pense pas qu’il n’y ait jamais eu une révolution aussi importante dans l'histoire de la politique nigériane. J'ai l'impression que même les jeunes, mais aussi les personnes âgées ont ouvert les yeux et se sont rendus compte à quel point nous avons été manipulés par notre propre frères. A quel point le système est à terre. Donc, j'ai l'impression que cette fois, c'est notre ultime chance. Et nous devons la saisir Comme. Et féliciter celui qui va gagner, parce que nous devons réformer le Nigeria. En ce moment, les gens sont en colère, les gens brûlent intérieurement." ; souligne David Ajibade, graphiste.

Une grogne sociale qui influencera sans nul doute le taux de participation de cette élection.