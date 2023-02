Nigéria : Kano, une ville au cœur des convoitises électorales

Kano, dans le nord du Nigeria, une ville qui va changer la donne dans l'élection.

Alors que des millions de Nigérians se rendent aux urnes pour élire un nouveau président le 25 février, Kano, deuxième ville du Nigeria et cœur économique du nord musulman du pays, pourrait jouer un rôle clé dans le choix du vainqueur.

Lorsque le vendeur de chaussures Haruna Abubakar a voté pour le président Muhammadu Buhari en 2015 puis en 2019, il faisait partie des plus d'un million de Nigérians soutenant l'ancien chef des armées dans son fief de l'État de Kano (nord).

Abritant la deuxième plus grande ville du Nigeria et le cœur économique du nord musulman du pays, Kano a été la clé pour faire élire et réélire Buhari quatre ans plus tard, principalement sur sa double promesse de lutter contre les djihadistes et la corruption.

Après avoir donné deux chances à Buhari, M. Abubakar a déclaré qu'il avait abandonné l'espoir que le parti au pouvoir, le All Progressives Congress (APC), puisse tenir ses promesses et qu'il voterait ailleurs lors de l'élection présidentielle de samedi.

Kano a longtemps été un bastion pour Buhari, un Fulani de l'État voisin de Katsina. Maintenant qu'il se retire, le grand bloc d'électeurs qui a contribué à ses deux victoires électorales est en jeu.

"Nous lui avons donné une seconde chance afin que les choses changent pour le mieux", a déclaré M. Abubakar à propos de ses votes pour Buhari. "Mais c'est le contraire qui s'est produit : il y a plus d'insécurité, et les gens sont en difficulté".

Plus de 93 millions de Nigérians sont inscrits sur les listes électorales le 25 février, alors que leur pays est aux prises avec une insécurité généralisée due aux djihadistes, aux bandes criminelles et aux séparatistes, une inflation à deux chiffres, le chômage et une pauvreté croissante.

L'élection de samedi est devenue une course sans précédent entre les trois candidats qui cherchent à succéder à Buhari et Kano est l'un des principaux champs de bataille.

Le candidat de l'APC, l'ancien gouverneur de Lagos Bola Tinubu, affronte son vieux rival et ancien vice-président Atiku Abubakar du principal parti d'opposition, le Parti démocratique des peuples (PDP).

Mais un troisième candidat surprise, Peter Obi du Parti travailliste, a pour la première fois défié l'APC et le PDP qui, à eux deux, ont gouverné le Nigeria depuis la fin du régime militaire en 1999.

La course aux voix

Pour remporter la présidence, les candidats doivent obtenir le plus grand nombre de voix, mais aussi 25 % des voix dans deux tiers des 36 États du Nigeria et dans le district de la capitale fédérale.

Le Nigeria est divisé en parts presque égales entre le nord, majoritairement musulman, et le sud, majoritairement chrétien, et le scrutin se déroule souvent selon des critères ethniques et religieux. Le taux de participation est traditionnellement plus élevé dans le nord.

Les États clés du nord sont donc incontournables pour les candidats. Si Lagos compte le plus grand nombre d'électeurs inscrits (plus de 7 millions), Kano en compte 5,9 millions et l'État de Kaduna, dans le nord-ouest du pays, 4,3 millions, soit 11 % de l'ensemble des électeurs.

Le sud de l'État de Rivers vient ensuite avec 3,7 millions d'électeurs.

"Vous ne pouvez gagner qu'avec trois États, Kano, Lagos et Rivers", a déclaré à l'AFP Yunusa Tanko, porte-parole du Parti travailliste. Mais la course à trois rend la course à ces voix encore plus difficiles dans cette élection.

"Tout le monde compte sur Kano pour changer la donne ou décider de ce qui se passe en politique, de qui gagne et de qui perd", a déclaré Kabiru Sufi, professeur au Kano State College.

"Donc ces votes traditionnels, c'est comme s'ils étaient jetés en pâture à n'importe qui, d'où la lutte".

Le quatrième homme

L'État est particulièrement compliqué cette fois-ci, car il est aussi le bastion de Rabiu Kwankwaso, ancien gouverneur de Kano à deux reprises, qui est également candidat à la présidence.

Anciennement membre du PDP, il a rompu avec le parti il y a un an et a ensuite rejoint le New Nigeria Peoples Party, une petite alliance de renégats du PDP et de l'APC qui a fait de Kano son fief.

Bien que la plupart des analystes ne s'attendent pas à ce qu'il gagne, sa puissante influence à Kano et dans le nord pourrait compliquer le vote pour les trois autres candidats dans l'État.

"Quoi que Buhari ait fait, Tinubu en faisait partie", a déclaré Abdulazeez Mohammed Jega, ouvrier du textile à Kano. "Plus d'APC. Je vais pour la compétence et c'est Kwankwaso."

La sécurité et l'économie sont en tête de liste des préoccupations des électeurs pour samedi, mais une récente pénurie d'argent liquide suscite également la colère des Nigérians à quelques jours du vote.

D'énormes files d'attente devant les banques ont donné lieu à de violentes manifestations dans plusieurs villes, notamment à Kano au début du mois.

Les gouverneurs de l'APC ont mis en garde M. Buhari contre les retombées économiques de cette politique sur les chances du parti lors des élections, craignant que les électeurs ne le punissent dans les urnes.

M. Buhari a appelé à la patience et a déclaré que la mesure visait à réduire la corruption politique et l'inflation.