Mali : 13 civils tués dans une attaque

Au moins 13 civils ont été tués jeudi dans une attaque à Kani-Bonzon dans le centre du Mali. L’annonce a été faite vendredi par les élus locaux.

Le bilan fait aussi état de trois enlèvements et des maisons incendiées par des djihadistes à qui les autorités attribuent cette attaque.

Le centre du Mali est en proie à la violence depuis 2015 et l'installation de la Katiba Macina, affiliée à Al-Qaïda.

Trois Casques bleus sénégalais y ont été tués mardi par l'explosion d'un engin explosif improvisé.

Le Mali est plongé dans une crise sécuritaire et politique profonde depuis le déclenchement d'insurrections indépendantiste et jihadiste dans le nord en 2012.

Si les indépendantistes ont signé un fragile accord de paix en 2015, les agissements des groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l'organisation Etat islamique se sont propagés au centre, puis au Burkina Faso et au Niger voisins. Les violences ont fait dans la région des milliers de morts, civils et combattants, et des centaines de milliers de déplacés.