Nigéria : le matériel électoral envoyé dans les 36 Etats

La commission électorale nigériane commence à envoyer le matériel de vote depuis Lagos vers les différentes zones de gouvernement local de l’Etat.

Des centaines de boîtes en carton contenant des bulletins de vote ont été chargées dans des camions dans la capitale, sous la surveillance des agents des partis politiques et de la police. Les Nigérians se rendent aux urnes samedi pour élire un successeur au président Muhammadu Buhari, qui se retire après huit ans à la tête du pays.

"C'est l'un des moments critiques de l'INEC pour collecter ces matériaux sensibles, les bulletins de vote et les feuilles de résultats de la Banque centrale du Nigeria à Lagos, ici, pour les déplacer vers les vingt zones de gouvernement local de l'État. Cela revêt une importance symbolique car cela montre qu'elle donne le coup d'envoi du processus électoral." a déclaréOlusegun Agbaje, commissaire électoral résident de l'INEC à Lagos.

Les candidats au parlement fédéral - la Chambre des représentants et le Sénat - seront également sur la feuille de scrutin.

Les élections des gouverneurs auront elles lieu le 11 mars dans la plupart des 36 États du pays, et les électeurs voteront également pour les législateurs des États dans tous les États.

"Avec le déplacement de ces matériels, tout s'est déplacé au niveau des gouvernements locaux. Le processus a déjà commencé. Et il s’achèvera lorsque nous recevrons les résultats définitifs d'Abuja et des centres au niveau des États samedi." a expliquéOlusegun Agbaje.

Sur les 18 candidats en lice pour la présidence, les analystes voient trois favoris. Atiku Abubakar, 76 ans, du Parti démocratique des peuples (PDP), le principal parti d'opposition, Bola Tinubu, 70 ans, du parti au pouvoir, le All Progressives Congress (APC) et Peter Obi, 61 ans, du parti travailliste.

**Pour être déclaré vainqueur de l'élection présidentielle, un candidat doit avoir obtenu le plus grand nombre de voix et doit également recueillir au moins 25 % des bulletins de vote dans au moins deux tiers des 36 États et à Abuja. **