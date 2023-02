Madagascar : 4 500 maisons inondées par le cyclone Freddy

Ces images font état des dégâts causés par le cyclone Freddy dans la ville de Mananjary à Madagascar.

Quatre personnes ont été tuées par le passage de Freddy sur la grande île de 28 millions d'habitants, selon le dernier bilan donné mercredi matin par le Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC). Plus de 16 600 Malgaches ont été touchés, et quelque 4 500 maisons ont été inondées ou endommagées.

" Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune aide de l'État. Par exemple, je n'ai rien, même pas un peu d'argent pour acheter de la nourriture pour mon enfant." a déclaréBajeno Zafy Marie, sinistrée, habitante de Mananjary.

"C'était vraiment difficile pour nous de faire face à ce cyclone. Nous avons pu nous remettre un peu après le dernier ouragan et là, un autre détruit déjà la ville. C'est vraiment difficile pour les habitants, ce que nous demandons maintenant c'est que les responsables de l'État viennent ici pour nous aider." a expliqué Thierry Rabe, chef de village.

Le cyclone tropical Freddy qui balaye l'océan Indien se dirigeait mercredi soir vers le Mozambique, après avoir perdu en puissance mais provoqué cinq morts à Madagascar.

Des milliers de malgaches avaient été placées préventivement dans des hébergements d'urgence. L'étendue complète des dégâts est en cours d'évaluation.