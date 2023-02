L'armée sud-africaine défend les exercices navals conjoints avec la Russie

L'armée sud-africaine organise une conférence de presse conjointe avec des représentants de l'armée russe pour défendre sa décision d’accueillir l'entraînement baptisé Mosi-II, les exercices navals controversés, conjointement organisés avec la Russie et la Chine.

"Le commandant en chef de la Force de défense nationale, le président Ramaphosa, a indiqué hier, lors du défilé de la Journée des forces armées, qu'il était nécessaire de doter la Force de défense nationale sud-africaine des capacités nécessaires et requises pour assurer la sûreté et la sécurité dans le pays, ainsi que nos obligations internationales à l'extérieur du pays." a déclaréSiphiwe Lucky Sangweni, lieutenant général sud-africain, chef des opérations conjointes.

L'armée sud-africaine a présenté mercredi les objectifs stratégiques de ces exercices qui coïncident avec le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par le Kremlin.

Initialement prévu pour la semaine dernière, l'exercice a débuté mercredi le long de la côte orientale de l'Afrique du Sud.

"Les objectifs stratégiques de l'exercice Mosi-II comprennent, l'amélioration et le développement des relations entre la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud et l'expansion de la coopération amicale entre ces trois armées. " a expliqué Contre-amiral Mhlaba, chef d'état-major de la division des opérations conjointes.

Le calendrier de ces exercices a été décrits par les commentateurs comme politiquement "douteux" et faisant preuve d'"insensibilité".

Les exercices ont également été critiqués par les États-Unis et l'Union européenne.

L'Afrique du Sud a refusé de condamner l'invasion de l'Ukraine qui a largement isolé Moscou sur la scène internationale, disant préférer le dialogue pour mettre fin à la guerre.

"Pour répondre à la question, je voudrais répéter que tous les nouveaux éléments de l'exercice naval combiné comprennent des manœuvres mutuelles de trois côtés -- la Fédération de Russie, la République populaire de Chine et la République sud-africaine -- l'assistance au navire impliqué dans la catastrophe, l'assistance du navire capturé par les pirates, et des tirs d'artillerie sur des cibles navales. Les missiles hypersoniques ne feront pas partie de ces exercices." a déclaré Capitaine Oleg Gladkiy, commandant du détachement RFN.

Plus de 350 membres des forces armées sud-africaines prendront part aux exercices qui se termineront le 27 février.