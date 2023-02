Elections Nigérianes : la diaspora privée de vote

Un tribunal nigérian a rejeté une action en justice visant à autoriser les Nigérians à voter en dehors du pays lors de l'élection présidentielle du 25 février. Tout est parti d'une plainte introduite par deux Nigérians vivant en Grande-Bretagne qui demandaient à s'inscrire sur les listes électorales et ainsi pouvoir voter dans les ambassades et les consulats.

Boye Bangboye, qui travaille dans la banque d'investissement au Royaume Uni, regrette de ne pas pouvoir exercer son devoir de citoyen :" Naturellement, je voterais sans hésiter si je le pouvais, quand je vois que mes collègues, mes compatriotes, mes amis au Nigéria vont retirer leur carte d'électeur permanente, c'est très inspirant, très profond, de voir à quel point ils veulent ce qu'il y a de mieux, et moi aussi puisque c'est mon pays, c'est chez moi et je souhaite ce qu'il y a de mieux pour mon pays. "

Cette décision signifie que des millions de Nigérians vivant à l'étranger devront rentrer au pays s'ils veulent exercer leur droit de vote.Le verdict de la Cour a suscité une vague de déception au sein de la diaspora.

Emmanuel Ahanonu, Président du club social Ezienyi (club pour les Nigérians Igbo à Londres), raconte: " Lors du dernier amendement constitutionnel, quand la question a été débattue à la Chambre, nous avons été déçus que certains des membres (de la Commission électorale nationale indépendante) ne voient pas l'importance du vote des diasporas aux élections nigérianes. Il suffit de voir quel est notre impact sur l'économie nigériane."

Bolu Ayeye, qui vit à Manchester sait qu'il y a un enjeu économique à faire voter la diaspora :

"Si les électeurs de la diaspora pouvaient avoir le droit de vote, je pense qu'ils seraient davantage responsabilisés et investiraient leurs capitaux dans le pays. Ce qui pourrait aider, non seulement en envoyant de l'argent chez eux, mais surtout en investissant de l'argent dans les institutions et dans les entreprises, parce qu'ils ont confiance dans la direction que prend le pays. Donc je pense que le vote de la diaspora aidera le pays et je sens que beaucoup de Nigérians de la diaspora se sentent très concernés par le Nigeria."

Selon la Commission des Nigérians de la diaspora, basée à Abuja, les Nigérians de l'étranger auraient envoyé plus de 20 milliards de dollars dans leur pays en 2021, soit le montant le plus élevé d'Afrique subsaharienne. Mais malgré leur contribution à la croissance économique du pays, la diaspora a du mal à obtenir l'autorisation de voter.

Il y a un an, les parlementaires nigérians avaient rejeté un projet de loi qui visait à autoriser le vote de la diaspora depuis l'étranger.