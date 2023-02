USA : Jill Biden en Namibie et au Kenya pour renforcer les partenariats

La Première dame des Etats-Unis, Jill Biden, va se rendre en Namibie et au Kenya cette semaine "pour renforcer les partenariats" de Washington sur le continent africain, a indiqué mardi la Maison Blanche.

Jill Biden se rendra pour la sixième fois en Afrique. Il s'agit toutefois de sa première visite en tant que Première Dame. Ce voyage intervient à la suite du sommet sur l'Afrique qui s'est tenu en décembre à Washington, pendant lequel le président américain Joe Biden a plaidé pour créer un vaste partenariat avec l'Afrique, et au moment où les Etats-Unis cherchent à affirmer leur présence sur le continent face aux investissements chinois.

Du 22 au 26 février, les rencontres et entretiens prévus de Mme Biden vont se focaliser sur "les femmes et les jeunes, les efforts en vue de faire face à l'insécurité alimentaire et la promotion de nos valeurs démocratiques partagées", a indiqué l'exécutif américain dans un communiqué.

Il s'agira de la première visite de Jill Biden en Namibie et de sa troisième au Kenya, a précisé la Maison Blanche.

"Le monde fait face à des défis majeurs dont des problèmes causés par le changement climatique, les stigmates de la pandémie et les conséquences de l'invasion russe de l'Ukraine pour la sécurité alimentaire et nos valeurs partagées", a dit un responsable américain.

"Nous pensons que les gouvernements et peuples africains vont et doivent être assis autour de la table pour ces importantes discussions. On ne peut pas réussir sans le leadership et la participation de l'Afrique", a-t-il ajouté.

Au Kenya, Jill Biden doit notamment parler de la sécheresse historique accablant la Corne de l'Afrique et plongeant dans la faim des millions de personnes. En quittant Washington mardi, la Première Dame a déclaré : "Nous avons beaucoup à accomplir."

L'Afrique est la région du monde qui connaît la croissance la plus rapide et la plus jeune, selon la Maison Blanche, qui affirme qu'une personne sur quatre dans le monde sera africaine d'ici 2050. La Maison-Blanche n'a pas donné de détails précis sur les activités de Jill Biden dans chaque pays, invoquant des raisons de sécurité.

Jill Biden s'est déjà rendue en Afrique en 2010, 2011, deux fois en 2014 et une fois en 2016, lorsque Joe Biden était vice-président des États-Unis. Deux de ces voyages étaient effectués avec lui. Cette fois, elle se rend en Afrique sans le président, qui termine son propre voyage en Pologne pour marquer l'anniversaire de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, vendredi.