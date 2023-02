Soudan : les manifestants demandent le renvoi des militaires

Des centaines de manifestants soudanais sont descendus dans les rues de Khartoum mardi.

Exigeant l'éviction des dirigeants militaires du pays et rejetant un accord conclu à la fin de l'année dernière pour le transfert progressif du pouvoir aux dirigeants civils, les contestataires ont été victimes des gaz lacrymogènes tirés par la police anti-émeute.

Des affrontements ont également eu lieu entre les forces de sécurité et certains d’entre eux.

"Cette manifestation est pour la liberté, la démocratie, la justice sociale et la souveraineté nationale. Ces manifestations ont lieu depuis le 25 octobre 2021 (date du coup d'État militaire) et nous n'avons jamais abandonné la rue. Nous restons fidèles à notre cause, nous demandons des soins de santé et une éducation gratuite, et que le peuple vive en sécurité. Nous continuerons à espérer cela et nous continuerons à espérer un État démocratique." a déclaréKhaled Soliman, activiste politique.

"Nous sommes ici aujourd'hui pour affirmer au peuple soudanais que la révolution continue, et pour dire non, au régime militaire et oui, au régime civil. Liberté, paix et justice. Et la révolution est le choix du peuple." a avouéOthman al-Hady, manifestant.

La manifestation de mardi était dirigée par les Comités de résistance, un groupe de base qui rejette catégoriquement toute négociation avec les chefs militaires soudanais, le général Abdel-Fattah Burhan et le général Dagalo.

Le groupe de protestation a demandé que les deux hommes soient jugés devant un tribunal.

En décembre dernier, les deux chefs militaires ont signé un "accord-cadre" avec le principal groupe pro-démocratique du Soudan, les Forces pour la déclaration de la liberté et du changement.

Mais l'accord ne semble offrir que les plus vagues contours de la manière dont le pays reprendra le chemin de la démocratie.