Somaliland : affrontements entre forces gouvernementales et milices

Des affrontements armés ont opposé mardi les forces de la région somalienne séparatiste du Somaliland à des milices malgré un cessez-le-feu, ont annoncé les autorités du Somaliland, sans donner de bilan.

Les violences ont débuté le 6 février entre les forces armées du Somaliland et des milices loyales au gouvernement central somalien dans la ville disputée de Las Anod, dans la république autoproclamée du Somaliland.

Les affrontements avaient commencé quelques heures après que des chefs coutumiers du territoire de Sool, où se trouve Las Anod, avaient publié une déclaration s'engageant à soutenir "l'unité et l'intégrité de la République fédérale de Somalie", exhortant les autorités du Somaliland à retirer leurs forces de la région.

Un cessez-le-feu a été décrété le 10 février par les autorités, mais les deux parties s'accusent de l'avoir enfreint.

"Afin d'empêcher la mise en œuvre des efforts de paix et de cessez-le-feu, des groupes armés ont lancé une offensive militaire majeure sur les bases des forces armées nationales du Somaliland à Las Anod et les forces se sont défendues", ont annoncé dans un communiqué les autorités d'Hargeisa, la capitale du Somaliland.

Un chef traditionnel résidant à Las Anod, Abdikarin Ali Nur, a accusé de son côté lors d'une conférence de presse les forces armées du Somaliland d'avoir "lancé une nouvelle offensive militaire".

Le 16 février, le Bureau local de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) avait déclaré que plus de 185 000 personnes ont fui les violences de Las Anod, affirmant que 89% sont des femmes et des enfants.

"La plupart des gens ont fui la ville et il y a une pénurie d'eau et d'électricité", a déclaré à l'AFP Ali Dhuux Adam, résident de la ville, affirmant que l'hôpital avait également été visé. Il est difficile d'obtenir un bilan de ces affrontements. Le 7 février, l'ONU avait affirmé qu'au moins 20 personnes avaient été tuées, et avait réclamé une enquête indépendante et impartiale.

Ancien territoire britannique, le Somaliland a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991, acte non reconnu par la communauté internationale.

Cette région de 4,5 millions d'habitants est restée depuis pauvre et isolée. Mais elle a connu une relative stabilité alors que la Somalie a été ravagée par des décennies de guerre civile et d'insurrection islamiste.