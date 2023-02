Présidentielle au Nigeria : la désinformation attise les violences

La désinformation a été démultipliée au Nigeria à l'approche de l'élection présidentielle de samedi, favorisée par la crainte de fraudes, l'adoption récente de nouveaux billets de banque, et les frustrations face aux pénuries et à l'insécurité galopante.

La forte pénétration des réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp ou TikTok, qui comptent quelque 36 millions d'utilisateurs dans le pays, permet à des rumeurs et fausses informations de s'y propager comme des traînées de poudre.

"On a observé de nouvelles sophistications" dans cette "poussée de la désinformation, généralement pour glorifier ou délégitimer des candidats et pour décrédibiliser la Commission nationale électorale indépendante (INEC)", a souligné dans un récent rapport le Centre pour la démocratie et le développement.

Pour Opeyemi Kehinde aussi, membre d'un groupe de vérification des faits, la Nigeria Factcheckers' Coalition, il y a "une augmentation de la désinformation électorale, certains candidats calomniant leurs adversaires lors de rassemblements et sur les réseaux sociaux". Dans le pays, la violence est souvent liée à la désinformation en ligne.

Plusieurs affirmations de comptes faisant la promotion d'une cause séparatiste se sont révélées fausses, comme celle faisant état d'un drone gouvernemental abattu par des sécessionnistes du sud-est. Les photos accompagnant les affirmations étaient en réalité anciennes et liées à d'autres événements, a constaté l'AFP.

Une pénurie de billets, créée par un changement de coupures et qui a provoqué des manifestations dans plusieurs villes avec des attaques de banques, a aussi suscité son flot de désinformation.

La Banque centrale a expliqué que le changement de billets visait à éliminer de la fausse monnaie en circulation et à lutter contre la corruption politique. Sans véritablement convaincre les Nigérians.

Des rumeurs en ligne se sont ainsi multipliées, notamment celles selon lesquelles des candidats à la présidentielle thésauriseraient des billets. Un message partagé plus de 14 000 fois a faussement affirmé que des camions remplis d'argent avaient été saisis au sein du parti au pouvoir APC.

Les doutes et questionnements au sein de la population sont favorisés par les accusations de fraude électorale généralisée, d'erreurs de décompte et de corruption qui ont marqué ces dernières décennies plusieurs scrutins.

Selon un rapport de février du groupe d'enquête panafricain Afrobarometer, près de 80% des Nigérians se méfient de l'INEC. "Dans le passé, la désinformation a déclenché des violences électorales parce que les gens croyaient ce qu'ils voyaient sur les réseaux sociaux", rappelle Opeyemi Kehinde.

La désinformation pourrait encore accroître la désaffection des électeurs, alors que le taux de participation au précédent scrutin, en 2019, était déjà tombé à 34%.

"La plupart des candidats n'ont pas dit aux Nigérians comment ils prévoyaient de gérer la dette, l'électricité et la médiocrité des infrastructures qui ont mis l'économie à genoux", déplore Chuka Joseph, un expert des affaires publiques.