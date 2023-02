Nigeria : les dates-clés depuis l'indépendance

Avant l'élection présidentielle de samedi, rappel des dates-clés du Nigeria depuis son indépendance du Royaume-Uni le 1er octobre 1960.

Premier coup d'Etat

En janvier 1966, le président Nnamdi Azikiwe, un Igbo (ethnie originaire du sud-est), est renversé lors d'un coup d'État mené par Aguiyi Ironsi, de la même ethnie. Ce dernier est tué en juillet lors d'un contrecoup nordiste qui porte Yakubu Gowon au pouvoir.

Guerre du Biafra

En 1967, le pays igbo, dans le sud-est du Nigeria, fait sécession, déclenchant jusqu'en 1970 une guerre civile d'une rare atrocité et une terrible famine qui feront plus d'un million de morts.

Dictature du général Abacha

Les coups d'État militaires ponctuent la vie politique. Le général Sani Abacha prend le pouvoir en 1993 et s'arroge un pouvoir absolu jusqu'à sa mort cinq ans plus tard.

Transition démocratique

Après six coups d'Etat depuis l'indépendance et des années de dictature militaire, le Nigeria opère en 1999 sa transition démocratique. Olusegun Obasanjo est élu et dirigera le pays jusqu'en 2007.

Charia dans le nord

L'instauration de la charia (loi islamique) dans 12 États du nord en 2000 provoque des affrontements entre chrétiens et musulmans, faisant 3 000 morts.

Insurrection de Boko Haram

En 2009, la secte Boko Haram, née en 2002, se transforme en groupe islamiste armé opérant dans le nord-est. Né d'une scission en 2016, l'Iswap, affilié à l'Etat islamique (EI), deviendra le groupe djihadiste dominant dans cette zone.

Buhari élu président

En 2015, première alternance démocratique et pacifique du pays : le candidat de l'opposition Muhammadu Buhari, musulman du nord et ancien putschiste, bat le président sortant Goodluck Jonathan. Réélu en 2019, Buhari ne peut faire que deux mandats conformément à la Constitution et ne se représentera pas samedi.

Mobilisation contre violences policières

En octobre 2020, le mouvement contre les violences policières #EndSARS ("en finir avec la Sars") - du nom d'une unité spéciale de la police accusée depuis des années de racketter la population, de torture et même de meurtre - secoue les grandes villes.

La mobilisation prend fin quand les forces de l'ordre ouvrent le feu le 20 octobre au péage de Lekki à Lagos, causant la mort d'au moins 11 manifestants pacifiques.

Graves inondations

En 2022, les pires inondations de la décennie font plus de 600 morts durant la saison des pluies et affectent près de 3 millions de personnes dans le pays.