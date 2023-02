Madagascar : le cyclone Freddy fait au moins 4 morts

Le cyclone tropical Fredy qui a frappé mercredi une partie de Madagascar a tué quatre personnes selon le nouveau bilan communiqué par les autorités chargées de la gestion des catastrophes de la Grande l'île.

Alors que mardi, un homme de 27 ans s’est noyé près du port de Mahanoro, dans la montée des eaux, ce mercredi, la tempête suivie de vents violents a touché la terre faisant trois victimes. Le cyclone a touché environ 16 000 personnes selon les chiffres du bureau national de gestion de risques du pays.

Si les pluies n'ont pas été aussi importantes que prévues, les vents violents ont arraché les toits des bâtiments et aplati des rizières et des arbres fruitiers. ‘’ c’est un cyclone sec par rapport à Batsirai’’, explique Faly Aritiana Fabien, responsable de la gestion des risques.

Batsirai’, c’est cette tempête qui l’année dernière avait dévasté Mananjary, une ville côtière de 25 000 habitants. Elle avait fait 130 morts.

C’est au Nord de cette ville que le cyclone Fredy a atterri mercredi dans ce pays, frappé plusieurs fois pendant la saison annuelle des tempêtes, de novembre à avril.

Pour ce nouvel épisode Au moins 8 000 personnes ont été évacuées par précaution.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU estime que plus de 2,3 millions de personnes à Madagascar pourraient être touchées par Freddy et que le cyclone passera ensuite par le Mozambique et le Zimbabwe sur le continent africain.