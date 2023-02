Le carnaval de Guinée-Bissau renaît de ses cendres

Après une interruption de deux ans, en raison de la crise de santé, le Carnaval de Guinée-Bissau refait surface. Plusieurs groupes se sont produits sur la place verte de Bissau, capitale, symbole de la diversité culturelle de ce pays d'Afrique de l'ouest.

Les organisateurs mettent en avant la particularité de l’événement.

"Le carnaval de Guinée Bissau est authentique et original, car il montre les coutumes de chaque ethnie du pays et sa diversité culturelle : sa dynamique, sa façon de chanter, de s'habiller et de danser. C'est vraiment un carnaval authentique et original !", explique Rui Manuel Da Costa, co-organisateur du carnaval.

Balafon, tambour et autres étaient au rendez-vous alors que le Ballet national, les manjacks, la danse de Floupes et des Bijagos exposaient leur savoir-faire.

Reste à transmettre le flambeau pour pérenniser cette culture.

"Le carnaval représente beaucoup pour moi, car il me permet de me sentir vraiment guinéen. C'est avec le carnaval que nous pouvons représenter notre culture et notre mode de vie. Je voudrais que chaque Guinéen puisse montrer et vivre sa culture, car chaque jour notre patrimoine culturel disparaît.", raconte Alfredo Sylvestre Nanque, participant au carnaval.

Son compatriote Daniela Semedo Djoco, participante au carnaval, abonde dans le même sens. " Les anciens essaient de sauver notre patrimoine culturel, mais les jeunes ne veulent pas apprendre. Le gouvernement doit mettre en place un mécanisme pour sensibiliser les jeunes à la culture guinéenne, car notre culture est très belle."

Pour la reprise, le Sénégal était l’invité d’honneur. Les autorités, le carnaval est aussi un levier de développement économique. Il a vocation à vendre la destination Bissau.