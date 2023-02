Afrique du Sud : des bouteilles en plastique comme source d'énergie

L’Afrique du Sud est en proie à une pénurie d’électricité. Les centrales à charbon utilisées par l'opérateur public Eskom, peinent à tourner à plein régime.

Dans les quartiers défavorisés du pays, le système D devient la norme face à l’enfer de coupures de courant.

Dans la banlieue de Johannesburg, pour s’éclairer, les habitants font installer des bouteilles en plastique sur leurs toits.

"Nous savons tous que, en ce moment, nous subissons un délestage extrême, etc., et c'est une situation déplorable, une situation sombre. Nous avons ici une bouteille qui est la solution pour les plus démunis et ceux qui vivent sous une toiture en tôle ondulée. Ils peuvent être éclairés par le soleil, l'équivalent d'un globe de 55 watts.", explique Daryl Hardy, installateur du globe Joy 4 Africa.

Une alternative jugée écologique qui met les populations à l’abri des incendies provoqués par l’usage des bougies notamment.

" Honnêtement, on passe un mauvais moment, la plupart des gens ne travaillent pas. Nous utilisons donc de la paraffine, des piles et du solaire, et des chandelles, ce qui nous dérange beaucoup.", souligne Confidence Tsakane, résidente de L&J.

Le bout du tunnel est encore loin, les coupures de courant de ‘’niveau 6’’ sont attendues. Nécessitant de retirer jusqu'à 6 000 mégawatts du réseau national soit jusqu'à 10 heures par jour sans électricité pour certains Sud-Africains.