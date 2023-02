Madagascar : arrivée imminente du cyclone Freddy. 

Les météorologues annoncent l'arrivée imminente sur Madagascar de l'intense cyclone Freddy.

Le cyclone tropical Freddy, avance rapidement vers Madagascar dont il devrait frapper la côte est ce mardi soir .

Bien que le cyclone se soit légèrement affaibli, il continuera d'apporter des "vents dévastateurs" et des "conditions très dangereuses » selon les météorologues. Inquiets, les habitants se préparent pour faire face à la force du vent.

"J'ai mis des sacs de sable sur le toit pour protéger ma maison des rafales de vent", explique Petit Jean, un habitant.

Rivo Rahaja, lui, a préféré quitter son logement : "Nous avons peur de la montée des eaux, accompagnée de rafales de vent qui peuvent tout détruire et notamment les câbles des poteaux, c'est ce qui me traumatise le plus. Donc il vaut mieux se préparer à ce danger. Voilà pourquoi j'ai déménagé."

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a déclaré que plus de 2 millions de personnes à Madagascar pourraient être touchées par Freddy, et que le cyclone menace également le Mozambique et le Zimbabwe.