Liberia : un "système parallèle" pour l'exportation illégale de bois

Les luxuriantes forêts pluviales d'Afrique de l'Ouest du Liberia sont abattues et exportées illégalement avec la complicité de puissants responsables gouvernementaux, selon un document diplomatique obtenu par l'Associated Press qui décrit un apparent "système parallèle" pour le commerce du bois.

Le document est une compilation de rapports préparés par des observateurs internationaux indépendants au cours des trois dernières années, rendus publics pour la première fois. Il comprend un tableau de 39 cas où les observateurs disent avoir trouvé des preuves de violation de la loi ou d'échec de la gouvernance et où aucune action n'a été entreprise pour y remédier. Le document indique que le principal responsable du bois du pays, Mike Doryen, dirige sa propre "équipe spéciale" pour contourner le personnel stationné aux points de contrôle, qui est là pour empêcher l'exploitation de la forêt tropicale vierge.

Le document du ministère britannique des Affaires étrangères décrit un réseau de scieries illicites, d'exportations hors livres et de paiements effectués à l'agence forestière libérienne qui n'ont pas été déposés sur des comptes officiels, qui pourrait s'apparenter à un "système parallèle" pour le commerce du bois.

"Un tel système suggère la collusion d'individus au sein de (l'agence forestière), de l'autorité portuaire nationale et des douanes", ont écrit les diplomates britanniques.

Leur document a été envoyé aux ministres libériens en septembre dernier et a été transmis au bureau du président du pays.

Le Liberia est le pays le plus boisé d'Afrique de l'Ouest, où vivent encore des espèces menacées comme les chimpanzés et les éléphants de forêt. Le document du Royaume-Uni indique que jusqu'à 70% des exportations de bois du Liberia pourraient contourner le système de suivi officiel mis en place pour protéger la forêt. Si tel est le cas, le Liberia perd également d'importantes sommes d'argent, ont averti les diplomates.

Jonathan Yiah, qui dirige le programme de gouvernance forestière de l'Institut libérien de développement durable, un organisme à but non lucratif, a qualifié cette situation de "rupture de l'État de droit dans le secteur forestier". Il a ajouté qu'un système parallèle d'exportation de produits forestiers existe bel et bien dans le pays.

Il a déclaré que son groupe a mis en lumière des preuves dans un cas "et il n'y a eu aucune action de la part de la FDA", faisant référence à l'Autorité de développement forestier du pays.

Exploitation forestière

En réponse à ces critiques, le directeur général de l'Autorité de développement forestier, M. Doryen, a contesté l'idée qu'aucune mesure n'ait été prise. Il a déclaré dans un courriel qu'il avait ordonné à toutes les scieries d'être enregistrées. Toutes les recettes ont été versées sur des comptes appropriés. Il a déclaré qu'il n'existe pas de système d'exploitation forestière parallèle, bien qu'il y en ait eu un avant sa nomination.

"Au début de mon administration et dans le cadre de notre courbe d'apprentissage, les grumes abandonnées étaient autorisées à utiliser ce système", a-t-il déclaré. Mais des grumes comme celles que M. Doryen décrit comme abandonnées ont suscité des interrogations, même au sein du commerce du bois au Liberia.

Lorsqu'un chargement d'arbres coupés, prétendument abandonnés depuis six ans, a été proposé à Magna Logging Corporation au Libéria, les grumes se sont avérées être "fraîches", selon un courriel obtenu par l'AP, envoyé par le PDG Morley Kamara. Inquiet, Kamara a prévenu l'agence de certification suisse censée vérifier la légalité des exportations libériennes, SGS. _"Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça [...]. Il n'y a pas de paiement sur le compte de transit de la LRA (Liberia Revenue Authority). Trop de problèmes !",_disait le courriel de Kamara.

Une lettre signée par Doryen avait donné l'autorisation d'exporter les grumes en dehors du système officiel de suivi des grumes du Liberia. Doryen n'a pas répondu aux questions concernant cette lettre.

Malversations systémiques

Doryen est largement considéré comme un proche allié du président George Weah. Weah est une ancienne star du football qui a remporté le titre de Joueur mondial de la FIFA en 1995. Il a refusé de démettre M. Doryen de ses fonctions, malgré les accusations croissantes de malversations systémiques et au moins 18 mois de pression diplomatique de la part du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Union européenne et de la Norvège, afin d'assainir l'agence forestière libérienne. Tous ces pays donnent de l'argent au Liberia pour la conservation. Le Royaume-Uni a donné des millions de dollars.

Maintenant, la pression monte. Le 3 février, lors d'une réunion à Monrovia, la capitale, consacrée aux forêts du pays et parrainée par la Banque mondiale, l'ambassadeur de l'UE, Laurent Delahousse, a qualifié les niveaux de déforestation au Liberia de "plutôt dramatiques". Il a décrié une "attitude de satisfaction désinvolte, voire de déni" de la part du Liberia, "comme si tout allait bien, comme si le simple fait d'avoir une forêt devait donner au Liberia le droit de recevoir des fonds de la communauté internationale, parce que ces fonds seraient en quelque sorte dus au Liberia".

"Le financement du climat ne fonctionne pas comme ça", a averti M. Delahousse.

Dans un cas décrit dans le document, un chargement d'arbres abattus illégalement était dirigé par camion vers la Gambie en janvier 2022, lorsqu'il a été signalé à un poste de contrôle. Le chauffeur avait des reçus montrant que des frais avaient été payés à l'agence forestière du Liberia, mais l'argent n'a pas été déposé sur des comptes officiels. "On ne sait pas où va cet argent", indique le document.

La police a confisqué les grumes et les a emmenées dans un poste de police. Mais ils ont disparu du poste quelques jours plus tard, selon la missive diplomatique, et les autorités n'ont pris aucune mesure.

Interrogé sur les infractions à la loi, M. Doryen a déclaré : "Il se peut que des personnes ou des entreprises tentent de se soustraire aux processus légaux, et la FDA, sous ma surveillance, est restée active dans la découverte de ces défis."

Mais Yiah, le défenseur de la forêt, a appelé le président Weah à lancer une enquête complète. "La Nature n'est pas le=a seule à souffrir", a-t-il dit. "Les coupes incontrôlées de la forêt nuisent aux communautés locales de manière très grave... Elles dépendent de la forêt pour leur alimentation".