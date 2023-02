Carnaval de Luanda : une ode à la richesse culturelle angolaise

Ils étaient près de 50.000 à célébrer le retour du Carnaval de Luanda dans la capitale angolaise… après deux ans d’interruption dus à la pandémie.

Vibrant au rythme des chants et de costumes hauts en couleurs, l'édition 2023 célébrait les danses des différentes municipalités du pays. A l’instar de celle de Kilamba Kiaxi, honorée pour sa contribution en faveur de la culture

Paulino Rocha est commandant du groupe " Kilamba Union " depuis 7 ans

"Nous sommes ici pour faire ce que nous savons faire de mieux c'est-à-dire danser pour ce carnaval et montrer que notre groupe, l’Union récréative de Kilamba, est venu avec une inspiration nouvelle. Nous ne fuyons pas notre identité culturelle, c'est pour cela que notre devise sera "traditions et mémoires d'Angola".

Au total 44 groupes auront défilé sur le tapis rouge de la Nouvelle Promenade de Luanda. Une ode à la richesse culturelle angolaise … Et des semaines de préparation en amont explique Paulino Rocha.

"Aujourd’hui, en 2023, nous sommes venus avec beaucoup de force, beaucoup de détermination, pour donner le maximum. Et je demande que les responsables tiennent compte de ceux qui travaillent et, surtout, respectent le travail que nous faisons, parce qu’il serait dommage de fournir tous ces efforts et de ne pas être invités à nous produire au carnaval !".

L’ensemble du patrimoine angolais est représenté. De la pêche en chalutier à l'agriculture, sans oublier le savoir-faire culinaire et les tenues traditionnelles des peuples de l’île …. Tout cela pour le plus grand plaisir des familles venues en grand nombre.

"Nous sommes venus en famille, sachant que le carnaval est une grande fête culturelle, donc je suis ici avec les enfants pour leur montrer l'importance du carnaval pour cette famille. Alors oui, nous sommes venus pour vivre ce moment unique.", explique Manuel Dos Santos Macaia, venu au carnaval avec sa famille.

Pour Joaquina Menez André, danseuse du carnaval, "c'est un bonheur, après deux ans sans danser, honnêtement cela m’avait rendue triste. Mais aujourd’hui que nous sommes revenus à la danse, ça nous fait du bien, une joie retrouvée, le carnaval c’est une excellente fête."

Le premier carnaval aurait été célébré en 1867. Son origine serait même beaucoup plus ancienne et remonterait à une fête en l’honneur d’un roi bakongo.