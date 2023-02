Mozambique : le cyclone Freddy se profile

Le président mozambicain Filipe Nyusi est rentré plus tôt que prévu du sommet de l'Union africaine afin de surveiller la réponse de son pays aux fortes pluies et au potentiel passage du cyclone tropical Freddy.

Selon les Nations unies, le cyclone devrait toucher terre lundi à Madagascar, pays voisin, et pourrait toucher jusqu'à deux millions de personnes.

Le président Nyusi s'est montré optimiste quant à l'expérience de son pays en matière de gestion des effets des fortes pluies et des cyclones.

Traversant tout le sud de l’océan indien, le cyclone Freddy a évolué en catégorie 4/5 et passera lundi soir à 200km au nord de l’île de La Réunion, provoquant des vagues de 10 m sur les côtes les plus exposées et les reliefs avant de frapper le sud-est de l’île de Madagascar.

Né le 5 février dernier au large de l’Indonésie, Freddy pourrait atteindre le Mozambique jeudi 23 février ce qui ferait de lui, l’ouragan qui a parcouru la plus longue distance dans cette partie de l’océan indien depuis le cyclone Léon-Eline de février 2000.