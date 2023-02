Le président kényan appelle à une prise de conscience sur le climat

Le président kényan William Ruto a appelé dimanche à la responsabilité des pays riches dans le réchauffement climatique et à une refonte des institutions financières internationales pour mieux lutter contre le changement climatique.

Les pays les plus pauvres, en particulier ceux d'Afrique, ont été touchés de manière disproportionnée par les conséquences du changement climatique, qui ont aggravé les sécheresses et les inondations, malgré le fait qu'ils soient les moins responsables des émissions de carbone. Au cours d'une interview en marge du sommet de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba, où le changement climatique est un sujet majeur, William Ruto a déclaré que le temps était venu d'un "changement de paradigme".

"Nous sommes à un moment où nous n'avons pas d'options", a-t-il déclaré à l'AFP. La situation "ne s'améliore pas tant qu'il n'y a pas de changement et que nous n'avons pas une conversation honnête", a-t-il ajouté, exhortant les pays riches et les institutions financières à considérer l'Afrique comme "une richesse" dans les négociations climatiques.

"Nous voulons un système qui soit responsable, qui tienne les émetteurs qui polluent le monde pour responsables. S'il n'est pas responsable, alors il est corrompu", a déclaré Ruto, ajoutant que l'Afrique ne devrait pas être considérée comme des "mendiants" dans les négociations sur le climat.

Depuis des années, les gouvernements africains demandent que les plus grands pollueurs du monde paient pour les dommages causés par leurs émissions, connus sous le nom de "perte et préjudice". La dernière ronde de négociations climatiques de l'ONU tenue en Égypte l'année dernière a convenu d'un fonds pour couvrir les coûts auxquels sont confrontés les pays en développement en raison des catastrophes naturelles liées au climat et des impacts tels que la montée du niveau de la mer.

L'utilisation des combustibles fossiles

Cependant, il faut en faire plus, y compris un plan visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des combustibles fossiles, a déclaré Ruto, qui préside le comité des dirigeants africains sur le changement climatique.

"Continuer à utiliser les combustibles fossiles, à utiliser le charbon comme on le fait aujourd'hui, met en danger l'ensemble de la planète.Nous ne pouvons pas être aussi imprudents, nous ne pouvons pas être indifférents."

Pour le dirigeant kényan, l'Afrique doit être traitée comme un partenaire clé et selon lui le système financier mondial doit être remanié.

"Les émetteurs et les pollueurs obtiennent des taux de développement meilleurs que les nôtres... Est-ce que cela signifie que ceux qui ont causé le moins de pollution sont punis ?"

Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, avait déclaré lors du sommet samedi que les nations africaines étaient confrontées à un système financier mondial "dysfonctionnel et injuste" qui leur imposait des taux d'intérêt "exorbitants".

Les scientifiques avertissent que les sécheresses, les inondations, les tempêtes et les vagues de chaleur ne feront que s'intensifier et devenir plus fréquentes en raison du réchauffement climatique.