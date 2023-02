La Tunisie expulse la principale responsable syndicale européenne

Le président tunisien Kais Saied a ordonné à la principale responsable syndicale européenne de quitter le pays après qu'elle se soit adressée aux manifestants lors d'une marche organisée par un syndicat influent.

Les autorités ont accusé Esther Lynch, la secrétaire générale irlandaise de la Confédération européenne des syndicats, d'avoir fait des déclarations qui "interfèrent avec les affaires intérieures de la Tunisie" lors d'une manifestation organisée samedi contre Kais Saied dans la ville portuaire de Sfax.

L'Union générale tunisienne du travail, ou UGTT, a organisé la manifestation pour protester contre la répression des opposants politiques du président et de ses critiques dans les médias, le système judiciaire, le monde des affaires et les syndicats.

Dans une allocution adressée aux manifestants, Esther Lynch a demandé la libération du dirigeant syndical Anis Kaabi, qui a été arrêté par les forces de sécurité le mois dernier.

Elle a appelé le gouvernement tunisien à négocier avec la direction de l'UGTT et à améliorer l'économie, qui a vacillé au bord de la faillite dans un contexte d'instabilité politique qui s'est aggravé après les élections législatives du mois dernier, lors desquelles seuls 11% des électeurs ont voté.

"Sur ordre du président, les autorités tunisiennes ont ordonné à Esther Lynch de quitter le pays dans les 24 heures, à la suite des déclarations faites lors de la manifestation organisée par l'UGTT qui a interféré avec les affaires intérieures tunisiennes", indique un communiqué de la présidence tunisienne publié sur Twitter tard samedi.

La Confédération européenne des syndicats (ou CES) a confirmé que Lynch avait quitté la Tunisie dimanche.

Le traitement réservé à M. Lynch par les autorités tunisiennes "s'inscrit dans le cadre de la campagne d'intimidation et de harcèlement menée contre les syndicats par le président Kais Saied", notamment "les arrestations, le licenciement de responsables syndicaux (et) les procès malveillants", a déclaré la CES dans un communiqué.

"Ces tactiques font partie d'une campagne du président Saied visant à briser la résistance du syndicat aux politiques qui font payer aux gens ordinaires la crise économique, sociale et constitutionnelle du pays", ajoute la déclaration.

Kais Saied a remporté la présidence lors d'un raz-de-marée en 2019 en promettant d'améliorer l'économie du pays. Au lieu de cela, le président semble déterminé à bouleverser le système politique du pays, menaçant une démocratie autrefois considérée comme un modèle pour le monde arabe et envoyant l'économie vers une chute libre.

En décembre, le Fonds monétaire international (FMI) a gelé un accord sur un prêt de 1,9 milliard de dollars pour la Tunisie. Le gouvernement, profondément endetté, a besoin de ces fonds pour payer les salaires du secteur public représenté par l'UGTT et pour combler les déficits budgétaires aggravés par la pandémie de Covid-19 et les retombées de la guerre en Ukraine.

Ces derniers mois, les Tunisiens ont été frappés par la flambée des prix des denrées alimentaires et les pénuries de carburant et de produits de base comme le sucre et l'huile végétale.