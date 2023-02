Maroc : manifestation contre la perte du pouvoir d'achat

Des marocains sont descendus dans les rues de Rabat dimanche à l’appel de la confédération démocratique du Travail.

Ils protestent contre l’inertie supposée des autorités du royaume face à la hausse des prix jugée exponentielle et sans précédent des prix et la dégringolade du pouvoir d'achat des citoyens’’. Les manifestants ont bravé l’interdiction de manifester formuler par les pouvoirs publics.

"Cette manifestation est un rappel aux responsables que la situation sociale congestionnée du pays ne peut pas continuer comme ça. Il est nécessaire de revoir les questions qui concernent la classe ouvrière en premier lieu, et les citoyens en second lieu, de baisser les prix, répondre aux demandes de la Confédération démocratique du travail et de mettre en œuvre les résultats des précédentes discussions.", explique Rachid Lamharrass, syndicaliste.

Le collectif Front social marocain, composé de partis d'extrême droite, de syndicats et d'ONG, a également annoncé en début de semaine d'autres manifestations pour dénoncer l’inflation. Des manifestations qui coïncideront avec la commémoration du 12ème anniversaire des manifestations du 20 février, déclenchées lors du printemps arabe.

L'indice des prix à la consommation (IPC) au Maroc s'est établi à 6,6% en glissement annuel en décembre 2022, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).