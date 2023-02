António Guterres annonce une aide pour les populations vulnérables

L’ONU sort le chéquier pour venir en aide aux populations vulnérables. Le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires va débloquer 250 millions de dollars pour dans cette optique.

Les populations menacées de famine dans la Corne de l'Afrique frappée par la sécheresse font partie des bénéficiaires de ce geste. L’annonce a été faite par samedi par son secrétaire général lors d’une conférence de presse dans la capitale éthiopienne en marge de la 36 e session des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine.

" Aujourd'hui, dans le monde, 339 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire - une augmentation de plus de 25 % par rapport à l'année dernière. Et donc aujourd'hui, ici à Addis, j'annonce la plus grande allocation jamais accordée par notre Fonds central d'intervention d'urgence des Nations unies - 250 millions de dollars - pour lutter contre la famine et pour faire face aux urgences et les financer.", a déclaré António Guterres.

Antonio Guterres a aussi évoqué la récurrente question de la présence du continent au Conseil de sécurité des Nations unies. L’Afrique avec ses 54 Etats et 1,4 milliard d’habitants s’estime sous -représentée au sein de cette instance.

"Je suis profondément convaincu que la plus grande injustice qui existe aujourd'hui au Conseil de sécurité est l'absence d'au moins un membre permanent africain. Lorsque le Conseil de sécurité a été formé, il y avait très peu de pays africains indépendants. Nous avons donc aujourd'hui un Conseil de sécurité qui correspond à une réalité qui n'est plus celle du monde d'aujourd'hui.", explique le secrétaire général de l'ONU.

Jusqu’ici, le continent n’a droit qu'aux sièges non-permanents. L'année dernière, le Japon avait annoncé son intention de faire pression sur le Conseil de sécurité pour l'attribution d'un siège permanent au continent.